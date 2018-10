Schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna

Cand schimbam anvelopele de vara cu cele de iarna?

Sfaturi pentru schimbarea corespunzatoare a anvelopelor

Cand este bine sa schimbati anvelopele, indiferent de sezon?

In ceea ce priveste anvelopele, trecerea de la vara la toamna si scaderea temperaturilor sunt primele semnale ca trebuie sa echipam masina cu cauciucuri pentru iarna Anvelopele de iarna se recomanda a fi folosite de indata ce temperatura exterioara ajunge la o medie de 7 grade. Utilizate la temperaturi mici, anvelopele de vara se vor intari, ceea ce duce la reducerea performantelor acestora si vor pune in pericol siguranta pasagerilor.Spre deosebire de cele de vara, cauciucurile pentru sezonul rece ofera un nivel ridicat de siguranta si reduc distanta de franare, indiferent de tipul de carosabil pe care se circula.Conform legislatiei Uniunii Europene, care se aplica si in Romania, soferii sunt obligati sa aiba montate anvelopele de iarna incepand cu 1 noiembrie 2011, deoarece drumurile incep sa fie acoperite cu zapada sau polei. De asemenea, legea mai spune ca anvelopele de iarna utilizate trebuie sa aiba inscriptia M+S.In articolul 3.1.5 din directiva 92/93, ca si in regulamentul R30, anvelopele de iarna sunt definite in felul urmator: "anvelopele cu profil al benzii de rulare si cu structura cunoscute in primul rand ca asigura un comportament mai bun pe noroi si pe zapada afanata sau topita decat anvelopele standard.Profilul benzii de rulare al anvelopelor de zapada este caracterizat in general prin caneluri si/sau blocuri de profil solide, cu un spatiu mai mare intre ele decat in cazul anvelopelor rutiere standard".Pentru a nu risca sa fie surprinsi nepregatiti, soferii sunt sfatuiti sa mearga la mecanic inainte ca iarna sa isi faca aparitia. In acest fel, nu se asigura doar de o echipare corespunzatoare, ci si de faptul ca utilizeaza cauciucuri de iarna de calitate. In acelasi timp, se poate face si verificarea uleiului, a antigelului, a bateriei sau a partii mecanice, iar, in cazul in care aceste componente nu functioneaza cum trebuie, mecanicul poate lua masurile necesare.Este important ca soferii sa inteleaga faptul ca anvelopele sunt componentele care intra in contact direct cu partea carosabila, aspect care le face esentiale in ceea ce priveste controlul asupra masinii. Prin urmare, nu este suficient doar schimbe cauciucurile de vara cu cele de iarna. Soferii trebuie sa se asigure ca anvelopele de iarna nu sunt uzate. In caz contrar, masina trebuie echipata cu cauciucuri de iarna noi.Pe piata mai exista anvelopele all-season care, contrar denumirii, nu sunt recomandate tuturor anotimpurilor. Astfel de anvelope sunt recomandate, in schimb, in sezoanele de tranzitie, cand temperaturile trec de la cald la rece sau invers. Mai exact, anvelopele all-season sunt recomandate primavara sau toamna, inainte de aparitia temperaturilor extreme.Specialistii recomanda soferilor verifice anvelopele saptamanal pentru a se asigura ca adancimea benzii de rulare si conditia ei sunt in conditii bune. De asemenea, acestia trebuie sa verifice presiunea si sa se asigure ca nu exista deteriorari ale flancurilor sau alte semne de uzura neregulate. Soferii pot cere sfatul unui mecanic, in cazul care exista dubii legate de starea anvelopelor.Indiferent de anotimp, anvelopele trebuie sa fie schimbate in mod obligatoriu daca prezinta gauri. Chiar daca anvelopele moderne sunt robuste si capabile sa functioneze in conditii dificile, gaurirea lor poate surveni oricand din multe cauze. Mai exista si pericolul unor defecte ascunse care pot face ca anvelopa sa devina inutilizabile. De aceea, anvelopa trebuie sa fie verificata de catre un specialist, daca aceasta a suferit o intepatura, pentru a detecta orice defect ascuns.De altfel, uzura este inamicul nr. 1 al anvelopelor. Chiar si cu o intretinere buna, de indata ce anvelopele au fost folosite timp de 5 ani sau mai mult, ele trebuie sa treaca printr-o inspectie buna cel putin o data pe an, iar specialistii in anvelope recomanda inlocuirea lor dupa 10 ani de folosire, indiferent de starea acestora.Pentru a beneficia de cele mai bune cauciucuri de iarna, multi experti recomanda anvelopele Michelin sau anvelopele de la Goodyear. In acelasi timp, recomanda prudenta si atentie la drum.