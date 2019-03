Cutie automata vs. cutie manuala - avantaje si dezavantaje

Confortul

Iata care sunt avantajele si dezavantajele, in cazul in care doresti sa iti cumperi o masina dotata cu transmisie automata.Daca te gandesti sa achizitionezi o masina cu transmisie automata, trebuie sa iei in calcul si confortul. O cutie automata iti garanteaza confortul necesar in timpul deplasarii cu masina intr-un oras foarte aglomerat.De exemplu, daca folosesti masina pentru a ajunge la munca intr-un oras cum este Bucuresti, o cutie de viteze automata te va scuti utilizarea ambreiajului de sute ori pana sa ajungi la destinatie. De asemenea, riscul ca motorul sa se opreasca la plecarea de pe loc, ceea ce ar crea stres sau chiar un ambuteiaj, este nul.Modul in care se conduce o masina cu cutie de viteze automata este diferit. O astfel de masina poate fi condusa cu usurinta chiar si de catre un sofer mai putin experiment. Mai mult, chiar la plecarea din rampa, masina nu o va lua la vale, chiar daca aceleratie nu este calcata.Desi pana in anii 2000, masinile dotate cu transmisie automata generau un consum mai ridicat de combustibil, acest lucru s-a schimbat in ultimii ani. Evolutia acestei tehnologii anticipeaza cand trebuie schimbata viteza, aducand dupa sine un consum mai scazut de combustibil in comparatie cu masinile dotate cu cutie de viteze manuala.Fiabilitatea cutiei, fie manuala sau automata, este aceeasi, dar cele automate au nevoie de o intretinere mai atenta. Daca la cutiile manuale schimbul de ulei se face la intervale mari de timp, in cazul celor automate schimbarea uleiul se face la maximum doi ani.In plus, la cutiile manuale, trebuie sa ai grija de modul in care functioneaza ambreiajul. Acest consumabil este si el predispus la uzura. Astfel, o cutie automata nu va atrage costuri mari de intretinere, daca esti atent si schimbi uleiul la timp.Daca esti pasionat de masini sport, trebuie sa stii ca automobilele cu cutie automata (dublu ambreiaj) prezinta performante mai ridicate, decat cele cu o cutie manuala. Cu toate ca fanii cutiilor manuale sunt de parere ca o astfel de transmisie iti permite un control mai bun asupra masinii, majoritatea marilor producator de vechicule sport au facut tranzitie la cutii automate.Daca vei compara pretul celor doua variante de transmisie, vei observa ca o masina cu o cutie automata este cu cateva sute de euro mai scumpa decat una cu o cutie manuala. Aceasta mica diferenta de pret vine la pachet cu o serie de avantaje pe care cutiile manuale nu le au.In concluzie, o masina cu transmisie automata este mai avantajoasa decat una cu o cutie de viteze manuala. Printre avantajele acestei tehnologii se numara confortul condusului, consumul redus de combustibil, utilizarea usoara, performantele sporite si fiabilitatea.Indiferent de varianta pentru care optezi, este esentiala o intretinere corespunzatoare si un schimb de piese efectuat la vreme. E bine sa stii ca cele mai bune piese auto pentru Audi A6 sau orice alta marca ai ales sa conduci le gasesti online si le poti primi in cateva ore de la comanda. Drumuri bune!