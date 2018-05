Cateva sfaturi pentru achizitia camioanelor rulate

Nu lasa nimic sa te grabeasca. Stabileste din start bugetul si nu te abate de la el (atata vreme cat este realist) . Afla daca vanzatorul detine inregistrari de mentenanta ale camioanelor Iti recomand inca o data sa nu te grabesti in evaluarea camioanelor. Spune-i vanzatorului ca ai nevoie de 45-60 de minute pentru inspectia camionului. Daca nu iti poate oferi acest interval de timp, atunci poti cauta in alta parte.Incepe cu examinarea camionului numai la lumina zilei. Chiar si o parcare bine luminata va ascunde defectele si va impiedica o inspectie buna.De asemenea, asigura-te ca solul pe care este parcat camionul este plan pentru a verifica corect fluidele.Verifica fiecare imbinare a caroseriei. Trece-ti mana de-a lungul partii de jos a usilor si verifica marginile dure si ruginite. Verificati partile caroseriei de-a lungul corpului din spate spre fata; daca par ondulate sau neuniforme, verifica-le cu un magnet (plasticul folosit la reparatii nu va atrage un magnet).Daca pe acoperis exista pete crescute, inseamna ca exista rugina dedesubt. O inspectie mai extinsa a acelei zone este necesara daca doresti sa cumperi camionul respectiv.Cerceteaza interiorul fiecarei anvelope pentru semne de scurgere (lichid de frana, unsoare) si uzura benzii de rulare.Ridica capota, scoate capacul radiatorului si arunca o privire asupra lichidului de racire. De obicei, are culoarea verzuie. Daca culoarea pare a fi alta sau daca lichidul are rugina, motorul are probabil o tendinta de supraincalzire. Daca nu esti sigur de calitatea fluidului, un tester ieftin este o investitie buna.Examineaza filtrul de aer pentru mizerie excesiva, precum si suprafata motorului insusi. Cantitatile mari de grasime sau de ulei depuse pe motor reprezinta o indicatie ca acesta nu a fost bine ingrijit. Cauta urme de lucrari recente la motor, cum ar fi margini ale garniturilor noi.Cele mai multe motoare ruleaza de 110.000 - 130.000 de kilometri inainte ca orice lucrare majora a motorului sa fie necesara, insa toate motoarele trebuie verificate cu atentie, cu exceptia cazului in care hobby-ul favorit al proprietarului anterior au fost cursele.Daca camionul are transmisie automata, verifica stick-ul acesteia. Daca uleiul de pe bat are miros de ars (ca pluta arsa), renunta la camion. Aceasta inseamna de obicei probleme cu transmisia in viitorul apropiat.