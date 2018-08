Ministerul Transporturilor: Majorarea tarifelor la roviniete trebuia aplicata din 2014

"Masura se adreseaza doar transportatorilor rutieri de marfuri cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si trebuie aplicata pentru a respecta Directiva europeana 1999/ 62/ CE. Aceasta trebuia transpusa in legislatia nationala inca de la 1 martie 2014. Termenul nu mai poate fi amanat pentru ca exista riscul deschiderii procedurii de infrigement impotriva Romaniei. Normativele europene prevad ca tariful zilnic, fix si unic, pentru toate categoriile de vehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, este de 12 euro. Odata cu transpunerea tarifului zilnic s-au recalculat tarifele cu valabilitate pentru perioade de 7 zile, 30 zile, 90 zile si 12 luni, astfel incat sa fie respectate proportiile prevazute in Directiva. Transpunerea acestor normative nu modifica tarifele pentru categoriile de vehicule, A, B, G si H", se mentioneaza in comunicatul citat.Potrivit ministerului de resort, prin proiectul propus "s-a incercat ca impactul sa fie minim asupra operatorilor de transport, astfel ca tariful anual pentru categoria F de vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 12 tone si mai mult de 4 axe sa ramana la valoarea de 1.210 euro". De asemenea, a fost mentinut tariful anual pentru categoria E de vehicule, care ramane la suma de 720 euro, iar in urma recalcularii, tariful anual pentru categoria C de vehicule va ajunge la 600 euro, mai mare cu 280 euro, fata de tariful actual.Totodata, pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, s-a calculat o valoare de 660 de euro, care reprezinta media intre tarifele adiacente, de la categoria C si categoria E si rezulta, astfel, o crestere a acestui tarif anual cu 100 de euro.Ministerul Transporturilor precizeaza faptul ca Bulgaria a actualizat aceste tarife (12 euro/zi) de la 1 ianuarie 2018.In ceea ce priveste cuantumul amenzilor aplicate pentru cei care nu detin rovinieta de transport, ministerul de resort subliniaza ca acesta s-a calculat, pentru toate categoriile de vehicule, ca fiind de doua ori tariful anual pentru amenda minima si de patru ori tariful anual pentru amenda maxima."Se mentine posibilitatea achitarii a jumatate din minimul amenzii in cel mult 15 zile de la inmanarea sau comunicarea procesului verbal de contraventie. In intervalul de timp cuprins intre data savarsirii contraventiei si data inmanarii sau comunicarii procesului verbal de contraventie nu se mai pot aplica alte sanctiuni. Tarifele de utilizare achitate anterior intrarii in vigoare a actului normativ isi mentin valabilitatea", se arata in comunicat.Proiectul de Ordonanta a Guvernului privind actualizarea tarifelor pentru rovinieta si a amenzilor contraventionale se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor, pana la data de 1 septembrie 2018.In replica, reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrag atentia, intr-un comunicat de presa, ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/ 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale afecteaza cel mai mult cele peste 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa maxima autorizata intre 3,5 tone si 12 tone (cu maximum trei axe, inclusiv) din Romania."Acestea vor trebui sa plateasca tarife de rovinieta pentru o zi de 12 euro, in crestere cu 33% de la 9 euro pentru vehiculele de si peste 12 tone (cu maximum 3 axe, inclusiv), cu 71,42% de la 7 euro pentru vehiculele intre 7,5 - 12 tone si in urcare cu 200% de la 4 euro la 12 euro pentru vehiculele intre 3,5 - 7,5t. Cele peste 100.000 de autovehicule de transport marfa de peste 12 tone (categoria F), vor plati 12 euro in loc de 11 euro la vinieta de o zi, iar pentru rovinieta de 30 zile aceasta categorie de autovehicule va plati cu 5 euro in plus de la 55 la 60 de euro", sustin oficialii UNTRR.In prezent, la nivelul Comisiei Europene (CE) se discuta modificarea Directivei 1999/62/CE prin directiva eurovignetei, prin care se urmareste implementarea conceptului de plata a taxelor pe kilometru si nu pe timp, asa cum se aplica in prezent in Romania.Comisia considera ca masura propusa in proiectul de directiva contribuie la aplicarea in mod consecvent a principiilor "poluatorul plateste' si "utilizatorul plateste' in vederea generarii de venituri si a asigurarii de finantare pentru investitiile viitoare in transporturi. "In Romania, principala problema este legata de dezvoltarea insuficienta a infrastructurii rutiere, astfel ca, cel mai probabil, va fi solicitata o perioada cat mai lunga de tranzitie pana cand Romania isi dezvolta infrastructura, dar care potrivit estimarilor actuale nu va putea depasi anul 2027. Totodata, in Romania, astazi nu se tine cont de nivelul de poluare, in timp ce restul tarilor taxeaza suplimentar acest aspect, in cadrul conceptului 'internalizarea costurilor externe'", se arata in comunicatul UNTRR.Conform transportatorilor din Romania, tendinta de taxare la kilometru a autovehiculelor comerciale de transport marfuri s-a extins odata cu extinderea retelei de autostrazi si drumuri expres, de la tari cu traditie in taxarea pe autostrazi, precum: Franta, Italia, Spania, Germania, la tari ca Austria, Cehia, Ungaria. Unele dintre aceste tari taxeaza autoturismele in functie de distanta parcursa (Italia, Franta) sau pe timp - prin viniete/stickere cu diferite valabilitati (Austria, Romania, Ungaria).In Romania, taxarea pentru utilizarea celor peste 17.000 km de drumuri nationale (autostrazi - 748 km, drumuri europene, drumuri cu trei benzi de circulatie, drumuri cu patru benzi de circulatie, drumuri cu sase benzi de circulatie), acelasi autovehicul de 40 tone, cu mai mult de 5 axe, plateste intre 11 euro/zi si 1.210 euro/an indiferent de numarul de kilometri parcursi sau de nivelul emisiilor poluante.Drumurile judetene insumeaza aproape 35.400 km, iar cele comunale peste 33.100 km, ambele categorii au administratori diferiti si pot avea propriile tarife de utilizare a infrastructurii proprii, cat si propriile portante, de obicei inferioare retelei principale, precum si propriile tarife pentru depasirea acestor valori.In prezent, un autoturism plateste in Romania 28 euro/an, in Austria 87,3 euro/an (Austria are o retea de autostrazi de 1.720 km), in Ungaria 140 euro/an (Ungaria are o retea de autostrazi de 1.500 km), in Bulgaria 50 euro/an (Bulgaria are o retea de autostrazi de 800 km), iar in Germania (reteaua de autostrazi are 13.000 km), daca se va aplica din 2019, suma de 130 euro/an.In acelasi timp, UNTRR atrage atentia ca taxarea infrastructurii rutiere din Republica Moldova se realizeaza intr-un mod discriminatoriu pentru transportatorii romani care tranziteaza tara. Astfel, sustin transportatorii, acestia platesc, conform art. 346 din Codul Fiscal al Republicii Moldova, o taxa de 15 euro in momentul in care intra pe teritoriul Republicii Moldova, iar pentru fiecare 24 de ore petrecute pe teritoriul Republicii Moldova sau fractiune din 24 ore se percep la iesire 24 euro, deci " rezulta ca pentru prima zi de utilizare a infrastructurii rutiere a republicii Moldova, un transportator rutier roman plateste 39 euro - aspect nemaiintalnit in practica europeana si internationala".