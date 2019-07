Piata de rent a car raporteaza un boom de crestere. Iata de ce inchiriaza romanii masini!

Raportat la piata totala, anul 2016 indica o cifra de 50 milioane de dolari. Asadar, iata ca intreaga piata de rent a car este intr-un continuu boom de crestere. Ca in foarte alte multe nise ale pietei, incep sa apara intrebari.In principal, atunci cand discutam despre serviciile de inchirieri auto, piata din Romania este extrem de consecventa datorita companiilor sau oamenilor de afaceri. Iar de aici reiese si primul motiv pentru care oamenii inchiriaza masini.Romanii inchiriaza foarte des masini pentru deplasarile de afaceri. Iar asta nu este valabil doar in cadrul tarii noastre. Si la nivel global, conform MarketReports, 23% din cifra de afaceri a companiilor de inchirieri auto se afla pe statul de plata al corporatiilor.Pachetele corporate de inchirieri flote sunt la foarte mare cautare.De asemenea, in Romania, urmatorul segment al clientilor care inchiriaza masini sunt oamenii care ajung aici in concedii. Fie vorbim de straini, fie de romani care ajung in tara doar in concediu, reintorsi din strainatate. Acestia inchiriaza din motive simple: e mult mai confortabil sa ai masina ta la dispozitie in loc sa platesti pentru serviciile de taxi sau sa folosesti transportul in comun.In plus, preturile sunt destul de accesibile. Pentru o zi poti sa inchiriezi o masina cu circa 20 euro. In cadrul unor oameni care sunt veniti sa viziteze un oras sau sunt pe fuga mereu, ajungand de la o intalnire la alta, acest pret este extrem de mic, in comparatie cu banii pe care ar trebui sa ii plateasca pe serviciile de transport. Iar eficientizarea timpului este si ea importanta. Oamenii aflati in concediu nu-si doresc sa piarda timpul asteptand transportul in comun. Iar cei de afaceri nu-si permit acest lucru. Fiecare ora este importanta. Avand la dispozitie o masina si poate chiar si un sofer particular (firmele de rent a car oferind si acest serviciu), iti scutesti cu mult timpul petrecut asteptand taxiul sau mijlocul de transport in comun.Multi dintre romani mai considera serviciile de rent a car o modalitate confortabila de transport. E mai usor sa platesti pentru un serviciu si sa il mentii valabil o lunga perioada de timp, beneficiind si de reduceri in acest caz, decat sa fii nevoit sa cauti zilnic alt mijloc de transport.Iar nu in ultimul rand, specialistii considera ca inchirierea unei masini, mai ales pentru cei care inchiriaza automobile de lux, poate fi un factor de bravura. Un plus pentru statutul social, atunci cand participa la un eveniment important din viata lor. Romanilor le place sa fie vazuti in astfel de ipostaze.Toate acestea adunate formeaza cumulul de factori care a dus piata de inchirieri auto pe culmile succesului in acest an in Romania, aceasta depasind suma totala de 80 milioane de euro.O.D.