Serviciile de inchirieri auto - tot mai populare si mai cautate

Timp economisit

Economii la buget

Sansa de a conduce masina mult visata

Calatorii dupa propriul ritm

Daca se pun in balanta toate alternativele de transport, cu siguranta inchirierea unui autoturism reprezinta o alegere inspirata, intrucat prezinta numeroase avantaje atunci cand se calatoreste.In randurile urmatoare va prezentam care sunt cateva dintre acestea, conform cu informatiile furnizate de o cunoscuta firma de inchirieri auto Cluj - RINO Rent a Car.Atunci cand vorbim atat de deplasari urbane, cat si extraurbane, mijloacele de transport public par sa fie o optiune atractiva din punct de vedere al costurilor.Realitatea este insa alta: efectiv se pierde mult prea mult timp si deseori apar neajunsuri legate de programul dupa care acestea efectueaza transportul. Astfel de aspecte provoaca nervi si frustrari, insa situatia isi gaseste o rezolvare imediata in serviciile de inchirieri auto.Cu masina inchiriata se poate ajunge mult mai usor la destinatie, beneficiarul reusind astfel sa economiseasca timp si sa evite neajunsurile mentionate anterior.Suprinzator sau nu, a inchiria o masina poate fi o alternativa avantajoasa din punct de vedere financiar. Costurile intretinerii pentru o masina proprietate personala pot ajunge destul de ridicate - este vorba despre taxele si impozitele ce trebuie achitate, revizii periodice, asigurarea obligatorie RCA, rovinieta, schimburi de consumabile si multe altele.In cazul unei masini inchiriate, singurele costuri implicate se refera la achitarea tarifului aferent inchirierii si alimentarea cu combustibil a vehiculului. Toate celelalte cheltuieli sunt preluate de firma de rent a car, ceea ce este avantajos pentru beneficiar.Cu siguranta o astfel de alegere se dovedeste a fi inspirata, mai ales daca masina inchiriata este aleasa tinand cont de o serie de cerinte specifice, pentru a se incadra intr-un buget prestabilit.Economiile pot fi crescute de asemenea si dintr-un alt punct de vedere, tinand cont de perioada pe care se realizeaza inchirierea. Practic, cu cat este mai indelungata aceasta perioada, cu atat si tariful va fi mai avantajos - o astfel de facilitate este oferita clientilor inclusiv de catre firma mentionata anterior - RINO Rent a Car.Exista destul de multe persoane pasionate de sofat, care si-ar dori sa conduca un anumit model de masina pentru a-i testa performantele, comportamentul la drum, confortul sau chiar toate aceste aspecte. Din nefericire, putini au bugetul necesar pentru a cumpara respectivul model - alternativa inchirierii devine din nou avantajoasa din acest punct de vedere.Poate sa nu fie vorba neaparat de pasiunea pentru sofat, ci de nevoi specifice. Unii cauta masini care sa se plieze pe anumite preferinte, precum un consum redus, confort oferit de vehicule din clasa premium sau lux, ori referitoare la spatiul pe care il ofera pentru pasageri si bagaje. Avantajul ce rezulta direct din inchiriere este faptul ca poate fi ales un model de vehicul care sa se adapteze perfect nevoilor.Fie ca este vorba de inchiriere in scop personal, fie de calatorii in interes de serviciu, inchirierea unui autoturism aduce si un confort psihic beneficiarului. Griji precum cea care se refera la incompatibilitatea programului personal cu orarul de functionare a mijloacelor de transport public, eventualele devieri absolut necesare de la traseu sau oricare altele de acest tip devin eliminate.Calatoriile cu masinile inchiriate se desfasoara dupa propriul ritm al clientului. Se va putea abate astfel oricand de la traseu, va putea opri ori de cate ori este necesar si nu va mai depinde de alti factori care pot sa prezinte limitari din aceste puncte de vedere.Cu toate aceste beneficii, devine evident faptul ca serviciile de rent a car reprezinta o alternativa avantajoasa, inclusiv prin faptul ca faciliteaza considerabil transferul la aeroport, spre exemplu.RINO Rent a Car ofera aceste avantaje tuturor clientilor, punand la dispozitia acestora o flota ce poate sa multumeasca preferinte din cele mai variate. Cei interesati pot sa afle mai multe informatii, eventual chiar sa faca o rezervare pentru un anumit autoturism accesand site-ul www.rino-rent-a-car.ro.