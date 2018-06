Automobilele electrice ameninta 75.000 de locuri de munca din Germania

Potrivit autorului studiului - Fraunhofer Institute of Industrial Engineering - industria auto asigura 840.000 de locuri de munca in Germania, dintre care 120.000 sunt legate de productia de sisteme de transmisie, transmite Reuters.Introducerea pe piata a vehiculelor non-poluante creeaza noi locuri de munca in domeniul electronicii si bateriilor, insa automobilele electrice vor duce la mai putine locuri de munca pe liniile de asamblare, avertizeaza puternicul sindicat german IG Metall."Pana in 2030, unul din doua locuri de munca in sistemele de transmisie pentru autoturisme va fi afectat direct sau indirect de electromobilitate. Politicienii si industria trebuie sa puna la punct strategii pentru a gestiona aceasta transformare", subliniaza presedintele IG Metall, Joerg Hofmann.Potrivit acestuia, companiile trebuie sa demareze programe de recalificare pentru a-i pregati pe muncitori pentru noile tehnologii, in timp ce politicienii trebuie sa elaboreze o politica industriala si de ocupare comprehensiva.Cifra de 75.000 de locuri de munca in pericol sunt bazate pe ipoteza ca 25% din toate autoturismele vor fi electrice pana in 2030, 15% vor fi modele hibride si 60% vor fi modele echipate cu motoare pe benzina sau motorina. O adoptare mai rapida a vehiculelor electrice ar putea pune in pericol 100.000 de locuri de munca, avertizeaza IG Metall.Seful Comitetului de intreprindere de la Volkswagen, Bernd Osterloh, sustine ca in cazul automobilelor electrice o cutie de viteza are doar o sesime din componentele care fac parte dintr-o cutie de viteza destinata motoarelor cu combustie interna, ceea ce inseamna ca pot fi asamblate mai rapid. Osterloh adauga ca autoturismele electrice au nevoie de 30% mai putin timp pentru a fi asamblate comparativ cu modelele actuale, iar uzinele de baterii au nevoie doar de o cincime din forta de munca a unei uzine de motoare.Chiar daca gazduieste unii dintre cei mai mari si mai renumiti constructori auto, industria auto din Germania a permis unor noi competitori, precum Tesla, sa preia pozitia de lider pe segmentul automobilelor electrice.