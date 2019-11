Daimler va concedia 10% din angajatii in functii de conducere

Un purtator de cuvant al sindicatului angajatilor Daimler s-a referit la o scrisoare interna pusa in circulatie de seful organizatiei, Michael Brecht."Sindicatul a fost recent informat de conducere in legatura cu situatia financiara si cea a angajatilor companiei. Discutiile au inceput, inca nu avem un rezultat", le-a spus angajatilor Brecht.Sindicatul Daimler exclude concedieri obligatorii pana in 2030, iar plecari voluntare sunt posibile, dar numai in situatia in care ambele parti sunt de acord, a precizat Brecht.Noul director general Ola Kaellenius va prezenta in 14 noiembrie o actualizare a strategiei, care va include si masuri de reducere a costurilor.Reprezentantii Daimler au precizat ca firma lucreaza la o analiza a costurilor, astfel incat sa ramana in continuare competitiva."Suntem in negocieri constructive cu reprezentantii angajatilor si nu putem comenta in privinta speculatiilor", a precizat un purtator de cuvant al Daimler.Profitul operational al Daimler a crescut usor in trimestrul trei din acest an, datorita majorarii cu 8% a vanzarilor de masini Mercedes-Benz, dar grupul german a anuntat reduceri de costuri si a avertizat ca ar putea creste provizioanele legate de rechemarea in service a vehiculelor diesel.In perioada iulie-septembrie 2019, profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) a urcat cu 8%, la 2,69 miliarde de euro, de la 2,49 miliarde de euro in urma cu un an. De asemenea, vanzarile au crescut cu 8%, la 43,3 miliarde de euro.Compania a anuntat ca va revizui costurile dupa ce marja de profit la divizia Mercedes-Benz Cars a scazut la 6%, de la 6,3% in urma cu un an, din cauza problemelor de productie la modelul Mercedes GLS si a echiparii masinilor cu filtre anti-emisii costisitoare."In scopul de a finaliza planul de tranformare in urmatorii ani, este necesar sa ne sporim eforturile considerabil: trebuie sa ne reducem semnificativ costurile si sa ne intarim consistent fluxul de numerar", a afirmat directorul general Ola Kaellenius, fara a da amanunte suplimentare.Daimler detine divizia de lux Mercedes-Benz si brandul Smart.In Romania, Daimler are doua unitati de productie, la Cugir si Sebes.