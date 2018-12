Ford anunta concedieri dupa ce a renuntat la fabricarea modelului C-Max

"Putem confirma ca am inceput discutii oficiale cu Consiliul angajatilor cu scopul de a incheia producerea C-Max/Grand C-Max la Saarlouis. Deoarece continuam sa ajustam productia la cerere, procesul de consultari va include si necesare ajustari ale fortei de munca de la Saarlouis", se arata intr-un comunicat al Ford, transmite Reuters.La aceasta unitate lucreaza peste 6.190 de angajati dar vanzarile sunt in scadere iar reglementarile mai dure privind emisiile vor necesita investitii costisitoare.Vineri, Ford a anuntat primul pas in vederea restructurarii afacerii sale neprofitabile din Europa, care ar urma sa implice renuntarea la unele modele, reducerea locurilor de munca si posibil inchiderea unor fabrici. Ford are aproximativ 54.000 de angajati in Europa si 24 de unitati de productie.Pentru a implementa acest plan, Ford a numit noi sefi in Germania si Marea Britanie. Obiectivul Ford este sa ajunga la o marja de profit de 6%.Fostul responsabil de calitate Gunnar Herrmann va conduce operatiunile de restructurare din Germania, in timp ce Graham Hoare va face acelasi lucru in Marea Britanie. Anterior Hoare s-a ocupat de dezvoltarea operatiunilor Ford pe plan global.Cea mai semnificativa parte a procesului de restructurare va avea loc in 2019 si 2020, a anuntat un purtator de cuvant al companiei americane.Ford a precizat ca in Europa se va concentra pe producerea de SUV-uri si vehicule comerciale, care sunt profitabile, si va reduce liniile de productie pentru modelele neprofitabile. De asemenea, compania se va baza mai mult pe parteneriate pentru a reduce costurile.In trimestrul trei din acest an, Ford a pierdut 245 de milioane de dolari in Europa, fata de pierderi de 53 de milioane de dolari in perioada similara din 2017, pe fondul problemelor din Turcia si Rusia.Analistii de la Morgan Stanley estimeaza ca in centrul planului global de restructurare al Ford, de 11 miliarde de dolari, se va afla Europa si aici va fi si cea mai mare parte a celor 25.000 de angajati care ar urma sa fie concediati, conform planurilor Ford.Dar reprezentantii companiei americane au apreciat ca estimarile Morgan Stanley privind concedierile sunt "pure speculatii", desi au precizat ca cea mai mare parte a restructurarii va fi in afara Americii de Nord.In acest an, Ford se asteapta sa raporteze pierderi in Europa, dupa ce anul trecut a castigat in regiune 234 de milioane de dolari. Pierderile sunt provocate de deprecierea lirei sterline in Marea Britanie, cea mai mare piata a sa europeana, de costurile mai ridicate cu materiile prime si de scaderea cererii pentru vehiculele companiei.Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford, este prezent si pe piata din Romania.