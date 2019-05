Inchirieri masini din aeroportul Cluj-Napoca cu Alfa Rent A Car

Fie ca vii in concediu, fie intr-o calatorie de afaceri, poti apela la un serviciu de inchirieri auto.Dupa o calatorie pe distante mari cu avionul, posibilitatea preluarii automobilului direct din aeroport constituie un avantaj major.La Alfa Rent A Car, serviciile de inchirieri masini din aeroportul Cluj-Napoca se realizeaza gratuit, fara alte taxe suplimentare, indiferent de ora din zi sau din noapte.In acest fel, beneficiezi de confortul unui automobil si poti valorifica tot timpul petrecut in locul in care ai ajuns.In cazul in care calatoresti cu familia, numarul de bagaje va creste, de asemenea. In aceste conditii, dupa timpul petrecut in avion si apoi la check-out, deplasarea catre o noua destinatie pentru a lua in primire masina poate reprezenta un efort suplimentar.Mai mult, tarifele pentru taxi sunt mult mai ridicate in aceasta zona. Tocmai de aceea, posibilitatea preluarii masinii inchiriate direct din aeroport este unul din aspectele care ar trebui sa apara in lista de servicii ale companiei pentru care ai optat.Pe langa acest avantaj de care poti dispune, mai sunt cateva aspecte pe care ar trebui sa le iei in considerare.Atunci cand apelezi la un serviciu de inchirieri auto, indicat ar fi rezervi masina din timp. Cu toate ca este posibil sa gasesti o masina disponibila si intr-o perioada mai scurta, pentru a fi sigur ca obtii modelul pe care il doresti, ar fi bine sa faci rezervarea in avans.In cazul in care calatoresti cu familia si ai copii mici, in mod sigur vei avea nevoie in masina de un scaun auto pentru copii.De asemenea, in momentul in care ajungi intr-un oras nou, e posibil sa doresti GPS pentru o deplasare mai usoara. Acestea sunt doua dintre serviciile aditionale pe care le poti solicita la un tarif de 1 euro/zi.In cazul in care apelezi des la servicii de inchirieri masini, ar fi bine sa verifici care sunt companiile care dispun de oferte sau discunturi. La Alfa Rent A Car, de exemplu, primesti de la prima inchiriere un card de fidelitate. Acesta iti ofera un discount de 10% la urmatoarele inchirieri. Mai mult, in cazul in care valoarea achizitiilor tale anuale depaseste pragul de 4500 de euro, beneficiezi de un card VIP cu 20% discount.Atunci cand inchiriezi o masina, este bine sa iei in calcul si situatiile neprevazute. Astfel, in cazul in care automobilul se defecteaza, asigura-te ca serviciul la care ai apelat dispune de asistenta rutiera. In acest fel, ti se va pune la dispozitie un alt autoturism de clasa similara sau superioara.este o companie ce ofera servicii de rent a car Cluj cu o gama diversa de masini de calitate, cu un numar nelimitat de kilometri si cu reviziile tehnice periodice efectuate la zi. Disponibilitate de contact este non-stop, iar preturile sunt negociabile in functie de disponibilitatea si volumul solicitarilor.Daca doresti profesionalism si adaptabilitate la nevoile tale, precum si avantajele prezentate mai sus, poti apela cu incredere la Alfa Rent A Car.