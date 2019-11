Piata auto din China a scazut in octombrie cu 4%. Declinul continua de 16 luni

Luna trecuta, s-au livrat in China 2,284 milioane de vehicule. In urma reducerii subventiilor la achizitionarea de automobile electrice si hibride, vanzarile pe acest segment au coborat cu 45,6% in octombrie, dupa un declin de 34,2% in septembrie, a patra luna consecutiva de scadere.CAAM se asteapta ca anul acesta livrarile de vehicule electrice si hibride sa creasca, dar intr-un ritm mai lent, la 1,5 milioane, fata de 1,6 milioane previzionate anterior.Septembrie si octombrie, cunoscute ca "septembrie de aur si octombrie de argint" de specialistii auto chinezi, sunt percepute ca perioadele de varf ale sezonului pentru vanzari, clientii revenind in mod traditional sa faca achizitii dupa perioada verii."Exista un decalaj intre vanzarile de pana acum si nivelul de anul trecut, deci conform tendintei am putea inregistra la finalul anului o scadere a livrarilor de automobile electrice si hibride", a apreciat Chen Shihua, asistent al secretarului general al CAAM.In iulie, Asociatia Producatorilor Auto din China estima ca piata auto a tarii va inregistra anul acesta un declin al vanzarilor de 5%, la 26,68 milioane de vehicule.Anul trecut, livrarile au totalizat 22,35 milioane, in scadere cu 5,8% fata de 2017. A fost primul declin pe piata auto chineza din ultimii 28 de ani.Ceea ce se intampla in China nu este decat o reflectare a situatiei la nivel mondial, unde cresterea preturilor, tensiunile politice, scaderea apetitului pentru automobilele diesel si noile servicii de car-sharing incep sa reduca cererea de automobile pe piete precum Marea Britanie si SUA.In conditiile in care si ultima mare speranta, China, incepe sa dea semne de scadere a vanzarilor, industria auto mondiala ar putea fi deja in recesiune, avertizeaza analistii.