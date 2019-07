Rasturnare de situatie pe piata auto interna: Se cumpara masini ca in vremurile bune

Au fost 6 luni in care s-au realizat peste 600.000 de tranzactii cu masini, la fel ca in vremurile bune de dinaintea crizei economice. Spre deosebire de acea perioada, cand piata masinilor noi genera valorile cele mai mari, in prezent reinmatricularile (tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern) stau cel mai bine.Piata masinilor noi a crescut cu 19% si a ajuns la cel mai bun nivel din ultimii 11 ani. Ianuarie si iunie au fost cele mai bune luni, cu 14.000 de unitati, iar aprilie a fost cea mai slaba luna, cu sub 9.000 de masini. Iunie a fost a treia cea mai buna luna din ultimii 10 ani.Logan si Duster de la Dacia au fost cele mai vandute modele, iar Renault Clio si Skoda Octavia au fost cele mai vandute modele de import. In total, cele cinci marci din top 5 detin 60% din piata totala de masini noi.Declinul diesel-ului pe piata masinilor noi va continua, urmand trend-ul european unde apar tot mai multe interdictii si taxe pentru masinile pe motorina. Datele APIA din Romania arata ca in cinci luni din 2019 diesel-ul a avut 25% din piata masinilor noi, in timp ce acum un an ponderea acestora era de 39%. Si ofertele de motorizari diesel s-au redus.Tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern (reinmatricularile) au avut cel mai bun semestru de pana acum, depasind pragul de 300.000 unitati, cu un avans de 13%. Cea mai buna luna a fost aprilie, cu peste 55.000 de masini tranzactionate, iar pragul de 50.000 a mai fost depasit in alte trei luni.Importurile de masini second-hand au inregistrat o scadere de 7%, dar totalul de 217.000 de unitati tranzactionate este consistent si a mai fost depasit doar in 2017 si 2018. Cel mai slab prim semestru pentru piata second-hand a fost in 2011, cu sub 45.000 de masini.Conform estimarilor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, piata masinilor second-hand din import poate atinge 400.000 de unitati chiar si daca al doilea semestru va fi sensibil mai slab decat primul. Este foarte posibil ca si reinmatricularile sa aiba cel mai bun an din istoria lor, cu peste 550.000 de unitati.Pe platforma Autovit.ro sunt in orice moment peste 30.000 de anunturi pentru autoturisme, dintre care 27% sunt pe segmentul de pret 5.000-10.000 euro. Ponderea masinilor de peste 20.000 de euro a crescut constant, ajungand la 23% din total (fata de 18% acum doi ani si de 16% acum patru ani) . Ponderea masinior de sub 3.000 de euro a tot scazut, spre 11% din total (fata de 17% acum patru ani si 15% acum doi ani).Pe platforma Autovit.ro sunt la vanzare si peste 60 de masini full-electrice de la peste zece marci auto, cea mai populara marca fiind chiar Tesla."Romanii prefera tot mai mult sa cumpere masini de pe piata interna, iar tranzactiile cu masini noi si reinmatricularile au crescut constant in ultimii 6 ani. Numarul masinilor achizitionate din strainatate a scazut cu 7 procente.Tranzactiile cu masini electrice prezinta tot mai mult interes pe piata auto si tind sa inregistreze valori record anul acesta, atat in ceea ce priveste achizitia de masini electrice noi, cat si second-hand. Anul trecut au fost inmatriculate peste 1.000 de unitati, statiile de incarcare se inmultesc pe zi ce trece, iar programul Rabla Plus are buget mai mare de la an la an. Pentru prima data in istoria programului, voucherele s-au epuizat, iar Ministerul Mediului a anuntat anul acesta o suplimentare cu 15 milioane lei pentru masinile electrice si hibrid. Creste, asadar, si oferta producatorilor sau dealerilor auto, iar ideea detinerii unei masini electrice nu mai este una exotica pentru romani", Andrei Dumuta, Business Manager Autovit.roIn primele 6 luni ale anului, pe Autovit.ro au fost inregistrate peste 100.000 de anunturi noi, cele mai multe dintre ele fiind adaugate in lunile martie si mai. 19.702 masini s-au vandut deja prin intermediul acestei platforme auto online.