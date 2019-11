Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa, in luna octombrie

Un numar de 1,214 milioane autoturisme au fost inmatriculate luna trecuta in Uniunea Europeana si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), comparativ cu 1,083 milioane autoturisme inmatriculate in luna octombrie 2018.Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in aproape toate statele UE, exceptand Ciprul si Marea Britanie. Patru din cele cinci mari piete au inregistrat cresteri solide, in frunte cu Germania (12,7%), Franta (8,7%), Italia (6,7%) si Spania (6,3%), in timp ce in Marea Britanie s-a inregistrat un declin de 6,7%.In Romania, in luna octombrie 2019 au fost inmatriculate 10.649 autoturisme, in crestere cu 58,1% comparativ cu 6.736 unitati in luna octombrie a anului trecut. In primele 10 luni ale anului curent, in Romania au fost inmatriculate 134.698 autoturisme, in crestere cu 18,9% in ritm anual, in timp ce piata auto din Europa a inregistrat un declin de 0,7% in primele zece luni ale anului.In ceea ce priveste marii producatori auto, luna octombrie a fost marcata de o revenire semnificativa a cererii pentru autoturismele Volkswagen, care au inregistrat o crestere a vanzarilor de 29%. Imediat dupa marca germana se situeaza Renault, care a inregistrat in luna octombrie o crestere a vanzarilor de 15,8%. In ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme marca Dacia in Europa, acestea au crescut cu 7,8% in luna octombrie pana la 40.687 unitati.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.