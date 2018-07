taxele lui Trump lovesc ca un bumerang in companiile americane. Prima victima: Ford

Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Aceste tarife ar putea costa anul acesta Ford aproximativ 1,6 miliarde de dolari in America de Nord, a afirmat directorul financiar al companiei auto, Bob Shanks, transmite Reuters.Actiunile Ford au scazut miercuri cu 3,7% la Bursa de la New York."Este clar ca va fi o restructurare majora, profunda, care va rezolva intr-adevar sectoarele afacerii cu performante mai slabe", a declarat Bob Shanks. Acesta a adaugat ca Ford va imbunatati performantele acestor sectoare sau le va vinde.In trimestrul doi din 2018 profitul net al Ford a scazut cu aproape 50%, sub estimarile analistilor, din cauza unui incendiu la un furnizor de componente, care a provocat intreruperea productiei popularelor camionete, in timp ce declinul vanzarilor si tarifele vamale au afectat rezultatele din China. In primele cinci luni din 2018 vanzarile Ford pe cea mai mare piata auto din lume au scazut cu 22% iar in perioada aprilie-iunie 2018 operatiunile Ford din China au inregistrat aierderi inainte de taxe de 483 milioane de dolari.De asemenea, Ford a anuntat ca lucreaza la reducerea costurilor la subsidiara sa din Europa, concentrandu-se pe modelele profitabile si restructurand semnificativ operatiunile.Anul acesta, Ford ar urma sa inregistreze un profit ajustat de 1,30 - 1,50 dolari per titlu, fata de prognoza precedenta de 1,45 - 1,70 dolari pe actiune, in timp ce analistii se asteapta la 1,52 dolari.In trimestrul doi din 2018 profitul net al Ford a scazut la 1,07 miliarde de dolari, sau 0,27 dolari per titlu, de la 2,05 miliarde de dolari sau 0,51 dolari pe actiune in perioada similara din 2017. Analistii se asteptau la castiguri de 0,31 dolari per titlu in perioada aprilie-iunie 2018.In aprilie, Ford a anuntat accelerarea planului de reducere a costurilor si de majorare a marjelor de profit, care include renuntarea la modelele sedan traditionale din America de Nord, care nu mai sunt populare in randul clientilor.Compania intentioneaza acum ca, pana in 2022, sa-si reduca costurile cu 25,5 miliarde de dolari, fata de reduceri de 14 miliarde de dolari anuntate in toamna.Directorul general al Ford, Jim Hackett, le-a spus investitorilor ca firma va trece printr-un proces ''de refocalizare profunda'', a operatiilor si ar putea renunta la unele afaceri neprofitabile.''Vom face necesarele restructurari si vom lua masuri decisive. Vom aloca bani catre partea sanatoasa a afacerii noastre si vom renunta la operatiunile marginale'', a adaugat Hackett.Ford se asteapta pana in 2020 la o marja de profit de 8% pe plan global si de aproximativ 10% in America de Nord.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford, este prezent si pe piata din Romania.