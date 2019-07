Unde apelam pentru servicii prompte de tractari auto si asistenta auto in judetul Iasi?

Sunt tot mai dese aceste probleme intalnite de catre soferii din trafic. Se poate intampla oricui sa ramana fara baterie, inzapezit, sa se defecteze masina, sa ramana fara combustibil, sa faca pana, sau alte probleme tehnice ce pot aparea la o masina.In situatia in care intampini o astfel de situatie pe una dintre soselele judetului Iasi, cu siguranta vei cauta o firma de tractari auto din Iasi care sa iti remediaeze pe loc problema la masina sau sa te duca in siguranta acasa ori la cel mai apropiat service.In astfel de momente neplacute exista companii de tractari auto cu ar fi Jak Assistance Iasi care te salveaza de la orice problema cauzata de masina ta.Jak Assistance vine in ajutorul tau si iti ofera servicii de asistenta rutiera si de incarcare si descarcare in conditii de maxima siguranta pentru tine si masina ta.Daca te afli in Iasi, Pascani, Harlau, Targu Frumos, Podul Iloaiei sau oricare alta localitate din judetul Iasi si ai intampinat o problema cu masina ta, poti apela cu incredere la Jak Assistance tractari auto Iasi si se vor deplasa la locatia ta intr-un timp foarte scurt.Cei de la Jak Assistance - tractari auto Iasi sunt foarte transparenti in ceea ce privesc preturile practicate si totodata vei primi si cele mai potrivite sfaturi in functie de autovehiculul in cauza. Un alt avantaj important este ca dispeceratul de tractari pentru judetul Iasi functioneaza non-stop si pot interveni indiferent de ora.Pentru angajatii acestei companii de tractari pe primul loc este clientul si nevoile lui. Formata dintr-o echipa tanara si transparenta, orientata catre client, prompti dar in acelasi timp extrem de profesionisti, ei vor veni cu solutii flexibile de tractare si remorcare auto.Pentru acestia primeaza siguranta si acuratetea serviciilor de tractari, pentru ca masina ta sa fie in siguranta pe toata perioada de deplasare.Aceasta firma de tractari nu se ocupa doar de automobilele de dimensiuni mici, ei vin in ajutorul tau si pot transporta autoutilitare si utilaje agricole avariate sau defecte. Pe langa asta ofera servicii de transport utilaje, echipamente industriale agricole sau constructii in Iasi sau in alte zone ale tarii.Printre clientii companiei se numara service-uri auto, firme de constructii, dealeri auto, firme agricole, ce au nevoie de servicii de transport sau relocare pentru autovehicule.Tractari auto Jak Assistance te ajuta pe loc in cazul in care problema poate fi remediata la fata locului, sau iti poate transporta automobilul in locatia dorita de catre tine.Pentru mai multe detalii legate de companie si serviciile de asistenta rutiera oferite accesati site-ul www.iasitracteaza.ro.