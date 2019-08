Cum arata prima masina premium de familie complet electrica de la Mercedes

Urmatorul membru al familiei Mercedes-Benz EQ imbina mobilitatea cu emisii zero cu abilitatile impresionante de conducere, functionalitatea ridicata si design-ul estetic, fiind primul monovolum premium complet electric al Mercedes-Benz.Mercedes-Benz EQV va fi expus pentru prima data anul acesta in cadrul IAA (12-22 septembrie).Caracteristicile tehnice includ o autonomie de 405 kilometri (valori provizorii) si o baterie de inalta tensiune cu incarcare rapida, de la 10% la 80% in mai putin de o ora. Mercedes-Benz EQV dispune de confort ridicat in interior si de o flexibilitate deosebita. Clientii pot alege intre doua ampatamente diferite."Monovolumul nostru respecta cele mai inalte standarde in ceea ce priveste functionalitatea si variabilitatea.EQV nu face niciun compromis in aceste privinte. Dispune de manevrare confortabila, operare intuitiva si spatiu generos - totul cu zero emisii. Astfel, dispune de toate calitatile specifice brand-ului si segmentului, cu care clientii nostri sunt obisnuiti, fie ca este vorba despre utilizarea ca autovehicul destinat familiei sau ca shuttle, cu caracteristici de lounge", a declarat Marcus Breitschwerdt, Director Mercedes-Benz Vans.Ca vehicul de serie, EQV este integrat complet in operatiunile de productie ale fabricii din Vitoria, din nordul Spaniei, unde sunt produse si autovehiculele Mercedes-Benz Clasa V si Vito. Acest lucru faciliteaza productia, care devine flexibila si sinergica, fiind direct corelata cu cererea clientilor.Trenul de rulare (eATS) al Mercedes-Benz EQV este integrat pe puntea fata, sub partea frontala dinamica a autovehiculului, cu un port de incarcare in bara de protectie.Are o putere maxima de 150 kW. Motorul electric, transmisia cu un raport fix, sistemul de racire constituie o unitate compacta, integrata eficient.Puterea este generata de o baterie lithium-ion, amplasata sub podeaua autovehiculului.Amplasarea joasa, centrala are un efect pozitiv asupra caracteristicilor de manevrare ale EQV-ului. Viteza maxima de 160km/h ajuta conducatorii sa ajunga rapid la destinatie in afara aglomeratiilor urbane.Mercedes-Benz EQV este echipat cu un incarcator de bord cu racire cu apa, cu o capacitate de 11kW, potrivit pentru incarcarea AC atat la o priza, cat si la statiile publice de incarcare.Bateria dispune de o capacitate de 90kWh si genereaza o autonomie de 405 kilometri (valori provizorii) . Prin integrarea bateriei in spatiul de sub podeaua autovehiculului, intreg spatiul interior este disponibil pasagerilor.Astfel, monovolumul Mercedes-Benz complet electric respecta cele mai inalte standarde de functionalitate si variabilitate si acopera o gama larga de aplicatii. In sfera privata, familiile pot beneficia de o multitudine de configuratii ale scaunelor.Cele sase scaune individuale transforma noul Mercedes-Benz EQV intr-un shuttle reprezentativ care respecta toate cerintele pentru un transport de persoane superior, oferind o experienta de conducere silentioasa. Numarul de locuri din EQV poate varia intre 6 si 8 locuri.Adaptarea MBUX special pentru EQ reprezinta o caracteristica aparte. Pe display-ul high-resolution de 10 inch, simbolul EQ din meniul principal este punctul central de acces catre setarile si ecranele specifice, precum nivelul de incarcare, timpul de plecare, fluxul de energie si histograma de consum.Acest display poate fi de asemenea folosit pentru navigare, pentru functiile de incarcare Mercedes Me si pentru a selecta modurile de conducere. Unul dintre punctele forte ale MBUX este controlul vocal inteligent, ce poate intelege limbajul natural, activat cu expresia "Hey Mercedes".Controlul vocal functioneaza pentru o varietate de functii de infotainment (ex: setarea unei destinatii, apeluri vocale, selectia muzicala, redactarea si ascultarea mesajelor, prognoza meteo), precum si pentru functii de confort, precum climatizarea sau iluminarea.Mai mult, MBUX functioneaza perfect si in afara autovehiculului cu ajutorul aplicatiei Mercedes Me. Conducatorii EQV pot planui destinatiile in prealabil, de acasa sau de la birou, pot seta ora de plecare si temperatura dorita in interiorul autovehiculului.Pentru a asigura o autonomie la maxima, Mercedes-Benz EQV isi incarca bateriile atunci cand este in miscare. La accelerare sau franare, rotirea mecanica este transformata in energie electrica si folosita pentru incarcarea bateriei de inalta tensiune (recuperare).Soferul are o influenta majora asupra procesului de recuperare si poate influenta nivelul de recuperare folosind padelele amplasate in spatele volanului. Padela din stanga creste nivelul de recuperare, padela din dreapta il reduce.La cel mai slab nivel, autovehiculul se misca din inertie, in timp ce la cel mai puternic nivel este posibila actionarea unei singure pedale.Acest lucru se datoreaza faptului ca, in majoritatea situatiilor, efectul de incetinire dat de procesul de recuperare sa fie suficient, pedala de frana devenind redundanta.Nivelul de recuperare D Auto reflecta inteligenta EQV. Asistentul ECO activat automat ajuta soferul sa obtina cea mai buna eficienta posibila. Acesta combina datele de navigatie, recunoasterea semnelor de circulatie si informatiile furnizate de sistemele inteligente de asistenta in materie de siguranta (radar si camera) si ajusteaza nivelul de recuperare in consecinta.In combinatie cu navigatia optimizata EQ, monitorizarea activa a autonomiei asigura soferul ca va ajunge la destinatie in siguranta, chiar daca omite o oprire pentru incarcare. Sistemul este asistat de modul de conducere E+, care optimizeaza parametrii autovehiculului pentru a maximiza autonomia.EQ ofera un ecosistem cuprinzator de electromobilitate, de care beneficiaza si Mercedes-Benz EQV ca cel mai tanar membru al familiei EQ. Aceasta include o gama holistica de servicii, ce variaza de la functii ale autovehiculului, cum ar fi navigarea adaptata, pana la infrastructura de incarcare.Prin intermediul Mercedes me Charge, clientul primeste acces la cea mai mare retea de incarcare din lume, formata din peste 300.000 de puncte de incarcare si diferiti operatori de statii publice de incarcare doar in Europa (municipalitati, parcuri auto, autostrazi, centre comerciale etc.).Clientii beneficiaza de o functie de plata integrata cu facturare simpla. Mercedes me Charge permite, de asemenea, accesul la statiile de incarcare rapida ale retelei pan-europene IONITY.Mai ales pe distante lungi, timpii scurti de incarcare fac o calatorie placuta. Pana in 2020, IONITY va construi si va opera aproximativ 400 de statii de incarcare rapida de-a lungul principalelor artere de trafic din Europa.IONITY a fost fondata in noiembrie 2017 ca o companie de tip joint-venture de catre BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company si grupul Volkswagen cu Audi si Porsche.Cu Mercedes-Benz Wallbox Home si o putere de incarcare de 11 kW, EQV poate fi incarcat semnificativ mai rapid decat folosind o priza domestica. In colaborare cu operatorii statiilor de incarcare din fiecare tara, Mercedes-Benz ofera, de asemenea, o instalare usoara si rapida a Mercedes-Benz Wallbox si sfaturi profesionale cu privire la toate aspectele mobilitatii electrice.Incarcarea la curent continuu folosind CCS-ul de serie (sisteme de incarcare combinate) este chiar mai rapida. In Europa, EQV poate fi incarcat cu o putere maxima de pana la 110 kW la o statie de incarcare corespunzatoare. Dureaza mai putin de 45 de minute incarcarea de la 10 la 80% SoC (nivel de incarcare).Un element pe care toate autovehiculele EQ il au in comun este designul lor specific, cu o estetica avangardista. Elementele centrale sunt grila radiatorului sub forma unui panou negru cu lame cromate, partile laterale cu un design curat, optimizate aerodinamic, jantele usoare de 18 inch ce creeaza impresia de dinamica chiar si atunci cand autovehiculul stationeaza.Estetica exterioara este continuata in interior, unde elementele de design in tonuri reci sunt completate de accente calde, cum ar fi nuanta roz-auriu, subliniind efectul de "bun venit acasa". Inima interactiunii dintre sofer si autoturism este sistemul intuitiv Mercedes-Benz User Experience (MBUX) . Sistemul combina un ecran tactil de 10 inch care integreaza si un asistent vocal cu capacitate de auto-invatare, precum si functii inovatoare de conectivitate.Introdus odata cu Mercedes-Benz EQC (consum de energie combinata: 20,8 - 19,7 kWh/100 km; emisii de CO2 combinate: 0 g/km), materialul in nuanta "Midnight Blue" care acopera bordul si interiorul usilor ofera o nota progresiva. Cusaturile decorative in roz-auriu de pe scaune si suprafetele interioare aferente ofera din nou contrastul cald.Brandul "de produs si tehnologie EQ" fondat de Mercedes-Benz in 2016 reprezinta dezvoltarea continua a electromobilitatii.Totul a inceput cu Conceptul EQ. Acesta a fost urmat de Conceptul EQA in clasa compacta, prezentat la IAA 2017.In septembrie 2018, brandul a prezentat primul sau autovehicul produs in serie sub forma SUV-ului electric EQC (consum de energie combinat: 20,8 - 19,7 kWh/100 km; emisii de CO2 combinate: 0 g/km).In martie 2019, Conceptul EQV prezentat la Salonul Auto de la Geneva a indicat o potentiala extindere a gamei modelului in segmentul MPV, cu pana la opt locuri. Versiunea de serie a modelului Mercedes-Benz EQV prezentata acum marcheaza o noua etapa in dezvoltarea brandului "de produs si tehnologie EQ".