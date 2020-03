Dupa aproape 70 de ani, Salonul Auto de la Frankfurt se va muta la Munchen

Expozitia care va prezenta cele mai recente inovatii tehnologice din industria auto ar putea avea loc in septembrie 2021 in Parcul Olimpic din Munchen, in apropiere de sediul central al producatorului auto BMW.Munchen a convins Board-ul VDA ca centrul orasului si locatiile sale extrem de atractive din apropierea zonei centrale ar putea folosite pentru a gazdui evenimentele din cadrul Salonului Auto, a declarat presedintele VDA, Hildegard Mueller.In ianuarie, asociatia anunta ca, dupa aproape 70 de ani, Salonul Auto nu se va mai desfasura la Frankfurt, iar pe lista scurta pentru a gazdui evenimentul se afla orasele Berlin, Munchen si Hamburg.In ultimii ani, activistii de mediu au desfasurat ample proteste la Salonul Auto de la Frankfurt iar numarul vizitatorilor a scazut cu 30%, la 560.000.Producatorii auto din Germania s-au confruntat in 2019 cu un an dificil, deoarece incetinirea PIB-ului a coincis cu tranzitia dinspre autovehiculele echipate cu motoare cu combustie interna spre autovehiculele electrice. In plus, temerile privind escaladarea tensiunilor comerciale globale au afectat increderea in industrie.Germania este cea mai mare piata auto europeana.