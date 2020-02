Salonul Auto de la Geneva a fost anulat din cauza coronavirusului

Orasul elvetian Geneva urma sa gazduiasca saptamana viitoare cea de a 90-a editie a Salonului auto international in contextul in care restrictiile impuse calatoriilor au impus amanarea sau anularea altor saloane precum Congresul Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona, Salonul de orologerie Watches & Wonders de la Geneva, Targul Light + Building de la Frankfurt sau Salonul Auto de la Beijing.Vineri insa, autoritatile elvetiene au decis sa interzica, cel putin pana pe 15 martie, toate evenimentele publice si private care reunesc peste 1.000 de persoane, in scopul limitarii transmiterii noului coronavirus."In urma coordonarii cu cantoanele, Consiliul Federal (guvernul elvetian) a decis sa interzica marile manifestari. In consecinta, la Geneva, Salonul Auto nu va mai avea loc", a anuntat presedintele Consiliul de stat din Geneva, Antonio Hodgers.Potrivit unor surse citate de Reuters, si organizatorul Salonului Auto de la Geneva, firma Palexpo, i-a informat pe producatorii de automobile ca salonul a fost anulat din cauza ingrijorarilor provocate de epidemia de coronavirus.Salonul Auto de la Geneva este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului din industria auto. Salonul isi deschide portile in fiecare an la inceputul lunii martie, iar prima editie a avut loc in anul 1905.