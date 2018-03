Volvo XC40 a fost desemnata Masina Anului in Europa

Este pentru al doilea an consecutiv cand un SUV (automobil de teren, n.r.) a castigat premiul de Masina Anului in Europa, dupa modelul Peugeot 3008 anul trecut, ceea ce scoate in evidenta dominatia exercitata de acest tip de vehicul pe piata mondiala, informeaza AFP.Volvo XC40, SUV compact, este primul vehicul al marcii suedeze, aflata in prezent in proprietatea grupului chinez Geely, care castiga acest premiu decernat de jurnalistii de specialitate.In urma cu 20 de ani, automobilele de teren venite din SUA, mai inalte si mai grele, si deci mai poluante decat berlinele clasice, aveau o imagine proasta in presa. Intre timp SUV-urile au cucerit Europa si in prezent incep sa isi extinda dominatia asupra restului planetei, inclusiv asupra Chinei.In decurs de zece ani, ponderea ocupata de SUV-uri s-a multiplicat de patru ori in Europa, astfel ca anul trecut o treime din automobilele inmatriculate in Europa au fost de tip SUV, potrivit datelor firmei Jato Dynamics. Pe piata mondiala SUV-urile au o pondere similara, in conditiile in care in 2017 au fost vandute un numar record de 28 de milioane de unitati, in crestere cu 12,7% comparativ cu 2016.Aceasta crestere "este incredibila deoarece sunt vehicule mai scumpe decat media, intr-un moment in care spunem ca masinile mari nu mai au loc in orase", estimeaza Flavien Neuvy, director la Observatoire Cetelem. Acesta subliniaza insa ca SUV-urile sunt o afacere buna pentru constructorii auto deoarece aceste modele sunt mai rentabile decat berlinele.Laurens van den Acker, directorul de design de la Renault, estimeaza ca SUV-urile au fost "complet modernizate" dar a fost pastrata atractivitatea produsului. In plus, multiplicarea modelelor, de la Dacia Duster cu pret redus la Lamborghini Urus, model de lux, a extins piata.Toate aceste vehicule au in comun un stil care transmite o imagine de tinerete. "Sunteti mai tineri, mai sexy, pentru ca puteti evada in orice moment", comenteaza designerul olandez. Potrivit acestuia exista si alte elemente emotionale care intervin, precum sentimentul de protectie oferit de garda la sol mai mare, imaginea de statut precum si aspecte rationale precum spatiul interior si modularitatea care atrage clientela de tip familii. SUV-ul este "singurul tip de autovehicul", care se vine vine peste tot in lume, subliniaza Laurens van den Acker.Premiul de Masina Anului in Europa, unul din cele mai prestigioase premii ale industriei auto europene, este decernat incepand din 1964.