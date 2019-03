Aston Martin a lansat oficial prima sa reprezentanta din Romania

Aston Martin Bucharest va oferi servicii de vanzare si post-vanzare atat pentru piata romaneasca, cat si pentru zonele invecinate.Inaugurarea a avut loc in prezenta domnului Dr. Andy Palmer, CEO si Presedinte al grupului Aston Martin Lagonda precum si a Excelentei Sale Andrew Noble, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti.In cadrul evenimentului a fost prezentat in premiera noul model lasat de Aston Martin: AM-RB 003. Modelul AM-RB 003 vine sa continue linia inceputa cu Aston Martin Valkyrie si Valkyrie AMR Pro - fiind a treia supermasina din povestea de succes a motoarelor Aston Martin pozitionate central."Sunt onorata sa anunt astazi deschiderea oficiala a reprezentantei regionale Aston Martin. Este un moment de mandrie pentru noi si pentru toti romanii. Exista o echipa entuziasta dedicata exclusiv acestui proiect si o infrastructura realizata special, conform celor mai inalte standarde ale Aston Martin, avand dotari tehnologice de ultima generatie. Toate serviciile vor respecta standardele internationale ale grupului Aston Martin. Imi doresc foarte mult ca reprezentanta din Romania sa devina un punct de reper si un model de succes in cadrul prezentei internationale a Aston Martin", a declarat Camelia Bazac, CEO al Forza Rossa Holding.La randul sau, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, E.S. Andrew Noble, a precizat: "Aston Martin, unul dintre cele mai apreciate branduri britanice, cu o traditie de peste 100 de ani, da un semnal puternic privind soliditatea si caracterul inovativ el economiei britanice.Totodata, evenimentul de astazi este un exemplu al relatiilor economice in crestere dintre tarile noastre. Marea Britanie si Romania au de peste 15 ani un parteneriat strategic la a carui reinnoire lucram impreuna cu Guvernul Romaniei, astfel incat sa reflecte relatia speciala bilaterala din prezent si ambitiile pentru viitor".Andy Palmer, Presedinte al Aston Martin Lagonda si Grup CEO a subliniat: "Sunt incantat sa inaugurez aceasta reprezentanta cu adevarat remarcabila in Bucuresti. Dedicarea echipei dealerului local pentru brandul nostru demonstreaza increderea lor in viitorul Aston Martin si in planul nostru pentru urmatorii 100 de ani".Reprezentanta functioneaza intr-o locatie nou construita special si dedicata exclusiv acestui brand britanic iconic. Suprafata de 1,500 m a reprezentantei include o zona de showroom, una de lucrari post vanzare si o parcare subterana. Aston Martin Romania va functiona in cadrul companiei British Motors EEC, parte a Forza Rossa Holding, grup cu o experienta de peste 10 ani in domeniul auto.