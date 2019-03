Volvo va limita viteza automobilelor sale la 180 de kilometri pe ora incepand din 2020

In prezent, viteza maxima a automobilelor Volvo este de 212 de kilometri pe ora.Directorul general de la Volvo, Hakan Samuelsson, a precizat ca desi compania a facut progrese cu strategia sa denumita "Vision 2020", care are drept obiectiv zero decese sau rani grave, este putin probabil sa isi atinga acest obiectiv fara masuri suplimentare destinate corectarii comportamentului soferului, transmite Reuters."Ne-am dat seama ca pentru a reduce diferenta, trebuie sa ne concentram mai mult pe factorii umani", a spus Samuelsson.Pe langa limitarea vitezei, Volvo intentioneaza sa introduca o serie de tehnologii care utilizeaza camere video pentru a monitoriza starea de sanatate si gradul de atentie al soferului, in ideea de a impiedica persoanele care sunt distrase sau in stare de ebrietate sa conduca, alte doua cauze importante ale accidentelor, a spus Samuelsson.Avand in vedere ca deseori cei care cumpara un automobil Volvo aleg marca suedeza pentru reputatia sa de siguranta, Samuelsson a recunoscut ca limitarea vitezei ar putea sa fie un factor descurajator pe unele piete, precum Germania, unde soferii pot calatori cu pana la 200 km/h pe unele autostrazi fara limita de viteza."Nu putem multumi pe toata lumea, dar credem ca putem atrage noi clienti", a spus Hakan Samuelsson, reamintind ca, in 1959, cand Volvo a introdus centura de siguranta in trei puncte, unii au criticat aceasta ideea ca fiind una intruziva.Volvo, companie care este detinuta de grupul chinez Geely, a anuntat noile limite de viteza in avanpremiera salonului auto de la Geneva, unde linia sa de automobile electrice Polestar ar urma sa prezinte al doilea model al sau, Polestar 2.