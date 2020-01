5 pasi pe care trebuie sa ii urmezi atunci cand iti deschizi un service auto

Insa de la deschidere pana la profit este un pas destul de mare si va trebui intai sa iti gasesti un spatiu potrivit pentru atelier si sa investesti o suma considerabila in scule si echipamente service auto Astazi vrem sa va aratam care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi atunci cand decizi sa iti faci propriul service auto.In primul rand, trebuie sa stiti exact care sunt toate costurile de pornire, mai ales de ce echipamente aveti nevoie (elevator, compresor, truse de scule, statii de aer comprimat, scule specializate), plus costurile pentru amenajarea spatiului, chiria (daca e cazul) si costurile pentru infiintarea firmei.Este foarte important sa stiti exact costul total al acestui proiect, altfel este posibil sa ramaneti fara fonduri chiar intai de a avea primii clienti. Nu trebuie sa cumparati absolut toate sculele de la inceput, insa e nevoie sa includeti in buget toate echipamentele care sunt strict necesare oricarui service auto.Dupa ce ati rezolvat problema cu spatiul, echipamentele si firma, certificarea service-ului auto este foarte importanta pentru ca ofera un plus de incredere clientilor si poate sa va ajute in relatia cu alte companii (facturare, in relatia cu asiguratorii, si asa mai departe).Daca service-ul este certificat puteti sa obtineti si o asigurare de raspundere civila si puteti chiar sa aplicati pentru finantarea ulterioara a afacerii dumneavoastra.Probabil nimeni nu se pricepe sa repare toate tipurile de masini, insa daca aveti de gand sa aveti o echipa mai mare, cu specialisti pentru fiecare autovehicul: masini, camioane medii sau grele, microbuze si chiar autobuze, puteti sa mergeti pe ideea aceasta inca de la inceput.Insa va recomandam specializarea pe un anumit producator auto sau doar pe anumite tipuri de reparatii. In felul acesta puteti castiga o reputatie mult mai buna destul de rapid. Evident, trebuie sa va pricepeti foarte bine la acele servicii, iar inainte de a va deschide afacerea ati putea sa faceti un studiu de piata ca sa aflati daca exista o cerere suficient de mare pentru a va sustine investitia.In cazul in care nu ati avut pana acum vreo firma va recomandam sa apelati la un consultant care sa va ajute in tot acest proces cu deschiderea afacerii dumneavoastra: de la formarea actului constitutiv, obtinerea licentei de afaceri si certificarea locatiei, pana la deschiderea de conturi pentru salarizare si impozite, si alte etape asemanatoare.Un contabil foarte bun sau chiar un consultant juridic este de nepretuit in tot acest proces in care fiecare etapa trebuie facuta cu mare grija.Chiar daca va ganditi ca puteti fi singurul angajat la propriul service auto, o firma serioasa are nevoie de o persoana care sa se ocupe de relatia cu clientii, apeluri telefonice, si asa mai departe.Pe viitor, daca va mariti capacitatea, aveti nevoie si de alti mecanici care va pot ajuta, de aceea este foarte important sa cautati oamenii potriviti pentru service-ul dumneavoatra inca dinainte sa il deschideti. Persoanele potrivite se gasesc destul de greu, de aceea trebuie sa incepeti cautarile cat mai repede.Dupa ce ati facut toti acesti pasi sunteti gata de marea deschidere! Puteti oferi preturi speciale inca de la inceput pentru a atrage cat mai multi clienti si este foarte important sa va ganditi si la marketing pentru a va promova afacerea cat mai bine.