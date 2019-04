6 lucruri la care sa fii atent cand alegi un serviciu de inchirieri masini intr-un oras nou

Fie ca te deplasezi in interes de afaceri sau intr-un city-break, in mod sigur ai nevoie de un automobil care sa se plieze pe cerintele tale. In Romania, numarul de companii care ofera astfel de servicii este destul de mare si poate fi dificil sa faci alegerea cea mai potrivita. Tocmai de aceea trebuie sa tii cont de anumite aspecte cand te hotarasti asupra unui automobil de inchiriat.Iata 6 dintre lucrurile la care ar trebui sa fii atent cand alegi un serviciu de inchirieri masini intr-un oras nou:Intr-o prima etapa, este important sa te asiguri ca serviciul de inchirieri pe care l-ai ales dispune de o gama diversificata de automobile. In acest fel, poti sa alegi un model care sa raspunda cerintelor tale si care sa aiba specificatiile care te intereseaza, fie ca vorbim de felul transmisiei, numarul de locuri, capacitatea portbagajului sau optiunea de aer conditionat.Un element important care trebuie luat in considerare este punctul de unde poti prelua si preda ulterior automobilul. In cazul in care ajungi intr-un oras nou si prefer sa poti ridica masina direct de la aeroport, asigura-te ca acea companie de inchirieri masini la care ai apelat dispune de acest serviciu. In unele cazuri, ai posibilitatea restituirii autoturismului intr-un oras diferit fata de cel de preluare, in schimbul unei taxe pentru dislocare.De cele mai multe ori, in momentul in care te hotarasti asupra unei masini de inchiriat, doresti sa realizezi rezervarea in cel mai scurt timp posibil, fara a urma pasi greoi si a te impotmoli in procesul de rezervare. La Compexit Rent A Car , rezervarea se realizeaza in doar 2 minute si poti sa selectezi de la inceput data, ora si locatia de ridicare si de returnare.Pe langa toate aceste lucruri, este important sa te asiguri ca ai posibilitatea adaugarii unor servicii extra la momentul inchirerii automobilului. Daca ai un copil mic, vei avea nevoie de un scaun auto special, asa ca verifica daca serviciul de inchireri masini dispune de aceasta posibilitate. Totodata, exista posibilitatea sa optezi pentru GPS, Internet to go sau o asigurare complementara care reduce riscul financiar la 0 in caz de dauna.Majoritatea companiilor de inchirieri masini percep o anumita garantie in momentul semnarii contractului pentru a se asigura ca acopera eventualele pagube. La Compexit Rent A Car Cluj, returnarea garantiei are loc exact in momentul predarii autoturismului, indiferent daca s-a achitat cash sau card.Inainte de alegerea unui serviciu de inchirieri auto , studiaza ofertele pentru a putea lua o decizie informata. Tine cont de preturile automobilelor puse la dispozitie, dar nu uita sa iei in considerare si calitatea acestora, precum si profesionalismul companiei la care ai apelat pentru a evita posibile neplaceri.Daca doresti sa ai parte de profesionalism, intelegere, precum si de toate avantajele prezentate mai sus, poti alege serviciile oferite de Compexit Rent A Car, o companie cu notorietate pe piata auto din Transilvania.