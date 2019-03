Prestigiosul premiu a mers in acest an catre SUV-ul electric Jaguar I-Pace, conform unui comunicat de presa.Este pentru a treia oara in istorie cand o masina electrica primeste cel mai ravnit premiu din industria auto europeana.Jaguar I-Pace a primit 250 de puncte din partea jurnalistilor europeni si a fost la egalitate cu modelul sportiv Alpine A110.Pentru a face departajarea, jurnalistii din juriu au votat din nou, insa au avut dreptul sa aleaga doar dintre aceste doua modele.La departajare, scorul a fost 18-16 in favoarea Jaguarului I-Pace.Modelul britanic devine primul SUV cu sistem electric de propulsie ce primeste acest premiu. In trecut, dintre modelele electrice premiul a mai fost castigat de Nissan Leaf si Opel Ampera, dar acestea fac parte din alte clase.Cum arata topul pentru premiul Masina Anului 2019 in Europa1. Jaguar I-Pace 250 puncte (18-16 la departajare)2. Alpine A110 250 puncte3. Kia Ceed 247 puncte4. Ford Focus 235 puncte5. Citroen C5 Aircross 210 puncte6. Peugeot 508 - 192 puncte7. Mercedes-Benz Clasa A 116 puncteC.S. ...citeste mai departe despre " A fost anuntata castigatoarea premiului "Masina anului 2019" in Europa " pe Ziare.com