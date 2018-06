Colectionarul american David MacNeil a platit nu mai putin de 70 de milioane de dolari pentru bolidul produs in 1963, scrie Top Gear.David MacNeil este CEO al companiei WeatherTech, care produce si comercializeaza covorase si accesorii pentru masini.In trecut, alte doua vehicule Ferrari 250 GTO au fost achizitionate cu 38 de milioane de euro, respectiv 52 de milioane de euro in cadrul unor licitatii.Ferrari 250 GTO e una dintre cele mai apreciate masini din istorie, fiind considerata de specialisti drept "o opera de arta".Doar 39 de exemplare Ferrari 250 GTO au fost construite.Sub capota, masinile sunt echipate cu un motor V12 de 3 litri, iar la lansare, in 1963, au costat doar 18.000 de dolari.I.G. ...citeste mai departe despre " A fost doborat recordul pentru cea mai scumpa masina vanduta vreodata " pe Ziare.com