Actiunile Renault si Nissan au scazut puternic dupa socul provocat de arestarea presedintelui companiei

Nissan a anuntat, luni, ca efectueaza o investigatie in urma unei informatii furnizate de un informator, care a dezvaluit sa Ghosn s-a folosit de banii companiei in scop personal si ca si-a subevaluat veniturile raportate timp de ani de zile. Ghosn a fost arestat si va fi concediat din boardul Nissan in aceasta saptamana.Ghosn este si presedinte si director executiv al Renault si presedinte al Mitsubishi Motors, noteaza Reuters.Inlaturarea lui Ghost ridica intrebari legate de viitorul aliantei pe care a construit-o personal si pe care se angajase sa o consolideze prin legaturi mai stranse, inainte de a se retrage din conducerea operationala a acesteia.Cazul pune in centrul atentiei si viitorul Nissan, cel mai mare partener al aliantei, intr-o perioada de scadere a profiturilor companiei japoneze, pe fondul vanzarilor slabe din Statele Unite si a concurentei mai ridicate din partea rivalilor care investesc masiv in automobile conectate la internet si vehicule autonome.Ilegalitatile de care este acuzat Ghosn ridica semne de intrebare si in privinta guvernantei aliantei in care consiliile de administratie ale celor trei companii partenere sunt prezidate de un singur om.Un director de la sediul central al Nissan a declarat ca este ingrijorat ca procesul decizional al aliantei, care concureaza cu Volkswagen si Toyota Motor pentru pozitia de cel mai mare producator auto din lume, ar putea incetini in lipsa unei figuri unificatoare.Directorul mai este ingrijorat ca plecarea lui Ghosn ar putea afecta vanzarile daca fanii charismaticului lider vor abandona compania, in timp ce clientii corporativi, care trebuie sa respecte regulile legate de complianta, vor suspenda comenzile din cauza scandalului.Directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, a afirmat intr-o conferinta de presa sustinuta luni seara tarziu ca lui Ghosn i s-a acordat prea multa putere si ca implicatiile conducerii Renault si Nissan de catre acesta nu au fost verificate din 2005.Procurorii japonezi au afirmat intr-un comunicat ca Ghosn si directorul Greg Kelly au conspirat pentru a subestima compensatiile primite de Ghosn intr-o peerioada de cinci ani, incepand din anul fiscal 2010, la jumatate fata de suma reala de 9,998 miliarde de yeni (88,9 milioane de dolari).