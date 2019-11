Actiunile Uber au scazut la un minim record

Uber a debutat la bursa in luna mai, cu un pret al actiunilor de 45 de dolari pe unitate, dar de atunci a pierdut peste 40% din capitalizare, din cauza dificultatii de a pastra increderea investitorilor, scrie Reuters.Cea mai mare parte a celor 1,68 de miliarde de actiuni Uber au fost blocate. In oferta publica initiala, Uber a afirmat ca vanzarea a 76% dintre actiunile detinute de persoane din companie, investitori in capital de risc si alti investitori este restrictionata."O parte din vanzarile care au avut loc in ultimele zile au fost atribuite fricii ca noi lichiditati vor intra pe piata, ca urmare a expirarii restrictiei, iar oamenii au incercat sa o ia inainte", a declarat Matt Novak, partener la All Blue Capital, care a investit in Uber.Cu toate acestea, nu toti investitorii timpurii in actiuni Uber isi vor marca profiturile, pentru ca si-ar fi putut cumpara actiunile la preturi mai mari decat cel actual, de 25,58 dolari pe unitate.SoftBank Group, care a investit miliarde de dolari in Uber, devenind cel mai mare investitor in companie, a cumparat in 2017 actiuni preferentiale la pretul de 48,77 de dolari pe unitate si actiuni comune la pretul de 32,97 dolari pe unitate, de la actionari existenti, inclusiv de la co-fondatorul Travis Kalanick.Compania japoneza SoftBank, care a facut o investitie nerentabila in WeWork, a raportat miercuri prima pierdere trimestriala din ultimii 14 ani, din cauza unui impact de 8,9 miliarde de dolari al tranzactiilor neinspirate ale uriasului fond Vision Fund.Intre investitorii importanti in actiuni Uber se mai afla Benchmark Capital, Public Investment Fund din Arabia Saudita, Alphabet si Goldman Sachs . Acesti investitori nu au putut fi contactati pentru comentarii.Uber este cel mai mare startup dintr-un grup din Silicon Valley care s-a inscris la bursa in acest an, pe fondul unei evolutii negative a pietei, provocata de razboiul comercial dintre Statele Unite si China.Cel mai recent raport trimestrial al Uber a fost dezamagitor, amplificand presiunile asupra actiunilor. Compania a raportat o pierdere mai mare pentru trimestrul al treilea, din cauza cheltuielilor mai mari pentru discount-uri fata de compa ...citeste mai departe despre " Actiunile Uber au scazut la un minim record " pe Ziare.com