Airbus, Renault si Volkswagen isi suspenda productia in mai multe tari din Europa

Airbus va opri productia si activitatile de asamblare la fabricile sale din Franta si Spania in urmatoarele patru zile, dupa restrictiile impuse de guverne din cauza pandemiei.Aceasta ar putea fi cea mai semnificativa intrerupere a productiei Airbus de la greva din 1989 a partenerului britanic de atunci BAE Systems, pe langa problemele cu programele individuale, cum ar fi Airbus A380 sau avionul militar A400M."Aceasta ne va permite suficient timp pentru a implementa conditii riguroase de siguranta si respectarea stricta a protocoalelor de sanatate, imbunatatind eficienta operatiunilor in noile conditii de lucru", se arata intr-un comunicat al Airbus.Orasul francez Toulouse este sediul central al Airbus si tot aici se afla cea mai mare fabrica de asamblare a grupului aeronautic.Uzinele din Marea Britanie (unde se produc aripi pentru avioane) sau Germania (al doilea mare centru de productie al Airbus) vor continua sa opereze cateva zile, dar la un nivel care nu a fost inca precizat. Livrarile au fost deja intrerupte din cauza epidemiei, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.RenaultSi producatorul auto francez Renault, proprietarul Dacia , a anuntat marti incetarea operatiunilor din Spania, in urma declararii starii de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus."Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata starii de urgenta. Aceasta decizie a fost comunicata ieri sindicatelor", se arata intr-un comunicat al companiei.VolkswagenSi Volkswagen, cel mai mare producator auto din lume, a anuntat, marti, ca se pregateste sa inchida temporar majoritatea fabricilor din Germania si Europa, din cauza pandemiei de coronavirus.Decizia vine dupa ce compania a hotarat deja sa inchida uzinele din Spania si Italia."Majoritatea celorlalte fabrici germane si europene se pregatesc acum sa intrerupa productia, probabil timp de doua saptamani", a declarat marti directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, citat de Morning Star.Totodata, compania a avertizat ca nu stie ce o asteapta in viitor, in conditiile in care, pe termen lung, pandemia de coronavirus va afecta cele mai importante piete si afaceri ale acesteia."Raspandirea coronavirusului afecteaza in prezent economia globala. Nu se stie cat de sever sau pentru ...citeste mai departe despre " Airbus, Renault si Volkswagen isi suspenda productia in mai multe tari din Europa " pe Ziare.com