Analisti: Fuziunea PSA-Fiat Chrysler pune in pericol fabricile europene

Saptamana trecuta, cele doua companii au anuntat planul de a crea un grup de 50 de miliarde de dolari, care ar depasi Hyundai, General Motor, Ford si Honda, pentru a deveni al patrulea mare producator auto din lume, in functie de cele 8,7 milioane de vehicule vandute anul trecut.Noul gigant auto ar avea o capacitate de productie de 14 milioane de vehicule, potrivit firmei de analiza a pietei LMC Automotive.Industria auto a intrat insa in declin, in special piata automobilelor mici din Europa, unde atat PSA, cat si Fiat Chrysler (FCA) au o expunere mare, relateaza Reuters."Rata de utilizare va fi de sub 58%, ceea ce va produce o capacitate excedentara de 6 milioane de unitati, la nivel global. Europa va suporta probabil cea mai mare greutate in ceea ce priveste posibilele inchideri de fabrici", a aratat LMC Automotive.Sindicatele si politicienii si-au exprimat deja ingrijorarile legate de pierderile de locuri de munca, dar grupul francez PSA si grupul italo-american FCA au exclus inchiderile de fabrici, in incercarea de a tempera temerile.Termenele de indeplinire a obiectivelor referitoare la reducerea emisiilor, 2021 si 2025, in Europa amplifica presiunea asupra FCA pentru a adopta motoarele mai eficente ale PSA, punand sub semnul intrebarii unele fabrici de motoare ale FCA din Europa, mai ales pe cele din Italia, dar si din Polonia."Atentia va fi concentrata in Europa, unde ar putea fi combinate investitiile in linii de productie, sisteme de propulsie si viitoarele vehicule electrice", a afirmat Max Warburton, analist la Bernstein Research.Grupul combinat al PSA si FCA ar avea o cota de piata de 22% in Europa, potrivit datelor ACEA referitoare la inmatricularile din septembrie, depasind Volkswagen , care, cu o cota de 20%, este cel mai mare producator auto din regiune.PSA a ajutat deja Opel, cumparata de la General Motors in 2017, sa faca progrese in privinta respectarii tintelor referitoare la emisii, prin utilizarea platformei pentru automobile mici si a motoarelor grupului la fabrica Opel din Zaragossa, Spania, unde construieste Opel Corsa.Platforma CMP este utilizata in prezent la fabricile din Poissy, Franta, Trnava, Slovacia, s ...citeste mai departe despre " Analisti: Fuziunea PSA-Fiat Chrysler pune in pericol fabricile europene " pe Ziare.com