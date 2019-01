Noua versiune a celui mai bine vandut model din grup va fi lansata in aceasta toamna, la Salonul Auto de la Frankfurt.Conform Carscoops, design-ul noii Skoda Octavia va fi modificat in mare masura si va aduce un plus de sportivitate.Din imaginile prezentate de britanicii de la Auto Express se observa schimbari mari pe partile laterale ale masinii, iar liniile noi aparute dau si un plus de agresivitate.Sursa citata scrie ca, in noua versiune, Skoda Octavia va avea un portbagaj si mai mare, cu un volum de aproximativ 600 de litri.De asemenea, vor fi modificari mari si in interior, unde calitatea materialelor va creste. Se asteapta ca in versiunile de top sa existe si un media player de 12.3 inchi.In ce priveste pretul de pornire, sursa citata estimeaza ca acesta va creste si va fi de aproximativ 20 de mii de euro.Totodata, Skoda se pregateste sa lanseze si o versiune RS mai rapida pentru Octavia, dar si prima versiune electrica pentru aceasta masina.Foto: Avarvarii / Auto ExpressC.S. ...citeste mai departe despre " Apare noua Skoda Octavia: Iata cum va arata si ce pret va avea " pe Ziare.com