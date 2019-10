Asociatia de Transport Alternativ ii cere lui Iohannis sa promulge de urgenta Legea Uber

"Asociatia noastra se dezice total fata de scrisoarea deschisa ce v-a fost adresata de catre o federatie cu nume de confederatie (COTAR). Prin felul in care au reactionat, ne dam seama pe cine reprezinta de fapt aceasta federatie (COTAR).Consideram ca aceste afirmatii au fost facute ca si presiune la adresa institutiei prezidentiale, pentru a nu fi promulgata o lege ce este asteptata de milioane de clienti si mii de firme ce isi desfasoara activitatea in acest domeniu, lege ce este asteptata de peste 4 ani de zile", se arata intr-o scrisoare deschisa trimisa miercuri de APTA presedintelui Romaniei.In document, APTA afirma ca, in opinia sa, COTAR s-a opus mereu concurentei."Aceasta federatie (COTAR), de-a lungul timpului, s-a opus mereu concurentei, a controlat mafia din taximetrie si a beneficiat direct de foloase in acest sens.Odata cu aparitia serviciilor de transport alternativ, practic tot monopolul detinut de acestia s-a ruinat, totul datorandu-se concurentei directe.In ultimii 4 ani, aceste servicii au facut ca milioane de clienti sa fie mult mai multumiti atat din punct de vedere al calitatii serviciilor, al sigurantei pasagerilor, precum si transparenta fiscala oferita de aceste platforme digitale, practic nu exista nimic nefacturat, ceea ce inseamna bani la bugetul statului, opus afirmatiilor facute de federatia (COTAR) si anume, platforme ce promoveaza pirateria in transporturi.Domnule presedinte, DNA ar trebui, dupa cum afirma aceasta federatie cu nume de confederatie (COTAR), sa verifice cesiunile facute cu autorizatiile taxi si falimentele firmelor de unde au plecat aceste autorizatii in ultimii 9 ani si nu pe parlamentarii ce au votat OUG 39/2019, adica majoritatea absoluta a Camerei Deputatilor, prezenta la sedinta de plen din 22.10.2019, sedinta la care se face referire.Domnule presedinte, intotdeauna cantariti bine deciziile luate, va rugam ca si de aceasta data sa cantariti la fel", se spune in scrisoarea deschisa.La randul sau, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) i-a solicitat presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa nu promulge Legea transportului alternativ, in forma votata recent de Parlament.Intr-o scrisoare deschisa semnata de presedi ...citeste mai departe despre " Asociatia de Transport Alternativ ii cere lui Iohannis sa promulge de urgenta Legea Uber " pe Ziare.com