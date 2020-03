Astazi incepe programul Rabla Clasic cu cel mai mare buget de pana acum si dedicat si motocicletelor

"Are cel mai mare buget de cand exista programul: 405 milioane de lei. Va avea cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani: se estimeaza ca in jur de 60.000. Valoarea primei de casare ramane la 6.500 de lei (1.350 de euro). Aceasta prima poate sa creasca cu inca 1.000 de lei daca masina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km", a informat Ministerul Mediului."Incepand de marti, 17 martie 2020, de la ora 13:00, oricine doreste sa achizitioneze o masina putin poluanta poate sa se adreseze unuia dintre dealerii autorizati. Programul vine cu mai multe noutati, una fiind o premiera absoluta: posibilitatea de a achizitiona motociclete", precizeaza ministerul.De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou in Rabla Clasic de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adauga la cei 6.500 de lei, in cazul in care este aleasa o masina cu sistem GPL sau GNC."Incercam, chiar si in aceste momente grele, sa sustinem politicile de mediu, sa va sprijinim pe voi si sa ne respectam promisiunile. Trebuie sa fim atenti in aceasta perioada si sa evitam cat se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus si calitatea aerului. Daca v-ati uitat in ultimele zile pe starea aerului din Romania, poate ati observat ca aceasta a fost una foarte buna.Insa, am ajuns sa atingem aceasta stare doar pentru ca izolarea ne-a facut pe multi dintre noi sa ne parcam masinile si sa ramanem acasa. Ganditi-va cum ar fi sa avem aceleasi date de aer intr-o perioada de activitate normala. Eu cred ca se poate", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.In prezent, echipa de la AFM lucreaza la modificarea procedurii, astfel incat prezenta fizica a beneficiarului la sediul dealerului sa nu mai fie necesara."Avand in vedere conditiile speciale in care ne regasim, le-am cerut colegilor mei de la AFM sa analizeze posibilitatea de transmitere digitalizata a documentelor in cadrul programului. Sper ca in zilele care urmeaza sa avem gata un sistem online si sa puteti parcurge aproape toti pasii de acasa", a adaugat Costel Alexe.De asemenea, s-a decis, inclusiv, cresterea ...citeste mai departe despre " Astazi incepe programul Rabla Clasic cu cel mai mare buget de pana acum si dedicat si motocicletelor " pe Ziare.com