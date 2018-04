Audi recheama in service peste un milion de masini

Potrivit companiei, pompele de apa se incalzesc excesiv si pot provoca incendii, scrie Der Spiegel.Astfel, vor fi chemate in service masini care au motoare de 2.000 cmc turbo: modelul A4 (2013-2016), modelul A5 (2013-2017), modelul A6 (2012-2015) si modelul Q5 (2013-2017).Udo Ruegheimer, un purtator de cuvant al companiei Audi, a declarat pentru agentia Reuters ca vor fi chemate in service 1,16 milioane de vehicule, din intreaga lume, iar proprietarii nu vor suporta costurile remedierii defectiunilor. ...citeste mai departe despre " Audi recheama in service peste un milion de masini " pe Ziare.com