Audi si Airbus vor testa un prototip de taxi zburator in Germania (Video)

Andreas Scheuer, ministrul german de Transporturi, este cel care a semnat acordul din partea guvernului din Germania. Potrivit Profit.ro, acesta a spus ca taxiurile zburatoare nu mai sunt doar o viziune, ci pot aduce omenirea in urmatoarea dimensiune a mobilitatii.Sansele de reusita ale Pop.up Next rezida in faptul ca, spre deosebire de alte concepte similare, acesta e un hibrid compus din doua parti: o masina cu un design futuristic si o drona care se monteaza automat la masina, pentru a zbura.Cele doua parti din care este compus vehiculul se realizeaza in mod autonom. Pasagerul nu are nimic de facut, decat sa selecteze destinatia la care doreste sa ajunga.