Audi vrea sa faca economii de 6 miliarde de euro si va desfiinta 9.500 de joburi

Audi a precizat, intr-un comunicat, ca reducerile de posturi se vor face prin neinlocuirea angajatilor care vor iesi la pensie, transmit Reuters si AFP.Restul celor aproximativ 50.000 de angajati din Germania vor avea locurile de munca garantate pana la finele lui 2029. In plus, Audi va infiinta 2.000 de noi locuri de munca in domenii care au legatura cu mobilitatea electrica si autovehiculele conectate."Economiile rezultate de aproximativ sase miliarde euro vor permite o marja de profit operational de 9 pana la 11% si vor fi investite in proiecte de viitor precum electrificarea si digitalizarea", a precizat Audi in comunicatul de presa.In prezent, Audi are aproximativ 90.000 de angajati la nivel mondial dintre care 60.000 in Germania.Restructurarea personalului este menita sa ajute constructorul auto sa recupereze terenul pierdut in fata rivalilor Mercedes-Benz si BMW AG. Grupul mama Volkswagen AG a decis ca incepand din 2020 postul de director general la Audi va fi ocupat de Markus Duesmann, un fost director de la BMW, in ideea de a pune capat scandalului manipularii emisiilor poluante care a culminat cu arestarea fostului CEO de la Audi, Rupert Stadler, si o amenda de 800 milioane de euro.