Auto Bild a publicat topul masinilor care isi pastreaza cel mai bine valoarea la revanzare: Cu Dacia Sandero pierdeti cea mai mica suma

Potrivit jurnalistilor nemti, Dacia Sandero este masina cu care veti pierde suma cea mai mica in cazul in care veti decide sa o vindeti dupa patru ani de la achizitie.Conform calculelor facute de Auto Bild, Dacia Sandero pierde dupa patru ani in jur de 2.390 de euro din valoarea initiala, de noua.Nemtii au publicat apoi lista masinilor care isi pastreaza cel mai bine valoarea dupa patru ani, la revanzare, in functie de clasa: Masini electrice : Hyundai Ioniq Electric - 58,61% din valoarea initialaClasa mini: Kia Picanto 1.2 ISG - 58,05%Clasa mica: Mini One - 62,83% din valoarea initialaClasa compacta: Mercedes A-Class A250 7G-DCT - 59,71% din valoarea initialaClasa medie: Skoda Octavia Combi 1.8 TSI DSG - 53,50% din valoarea initialaClasa mare: BMW 540i xDrive automatic - 52,15% din valoarea initialaClasa de lux: Porsche Panamera 4 - 51,64% din valoarea initialaMasini sport: Porsche 911 GT3 - 66,52% din valoarea initialaClasa monovolumelor compacte: Opel Zafira 1.6 DIT Start/Stop - 53,61% din valoarea initialaClasa monovolumelor: Mercedes V-Class 220 d compact 7G-Tronic - 52,81% din valoarea initialaClasa SUV-urilor mici: BMW X1 sDrive 18i - 59,29% din valoarea initialaClasa SUV-urilor compacte: Porsche Macan Turbo PDK - 65% din valoarea initialaClasa SUV-urilor: Volkswagen Touarge 3.0 V6 TDI 4Motion Aut. - 58,6% din valoarea initiala