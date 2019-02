Avantajele serviciului de inchirieri auto

Care sunt aceste avantaje?Ti-am pregatit o serie de aspecte favorabile ale serviciului de inchirieri auto:Firmele de Rent a car dispun de parcuri auto ce cuprind diferite marci si modele pentru a satisface toate dorintele si asteptarile clietilor. Astfel, poti de fiecare data sa alegi alta masina, sa testezi marcile si modelele care te tenteaza. Si daca esti fidel unei singure marci de masini, poti incerca toate modelele disponibile pentru a vedea care dintre ele se pliaza cel mai bine pe gusturile tale.Daca una din pasiunile tale este condusul si esti curios cum e sa stai la volanul celor mai noi modele de masini, serviciul de inchirieri auto e solutia ideala pentru tine. BDV Bestauto iti pune la dispozitie un parc auto echipat cu modele noi, inclusiv din 2019, dotate corespunzator pentru a multumi orice exigente.Daca optezi pentru serviciu de inchirieri autocu ocazia unui eveniment sau a unei intalniri de afaceri, scapi de grija aspectului masinii si a combustibilului. Dupa semnarea contractului si primirea in posesie a autoturismului vei fi gata sa ajungi acolo unde ai nevoie, fara alte opriri la spalatorie sau benzinarie. Economisesti timp si vei lasa o impresie buna tuturor celor cu care te intalnesti.Tarifele pentru inchirierea masinilor sunt exprimate, in general, in Euro/zi. Preturile includ TVA, asigurare obligatorie, asigurare full casco, rovinieta (taxa de drum) . Asa incat, tu vei scapa de grija lor si te poti concentra linistit pe ce ai de facut.Clientii fidelibeneficiaza de reduceri extrem de avantajoase. Cartea lor de vizita este numarul mare de clienti multumiti si fideli serviciilor lor.pun accent pe satisfacerea nevoilor si dorintelor clientilor, dand dovada de seriozitate si mult profesionalism.Detinerea unui autoturism presupune costuri periodice pentru revizie, dar si costuri neprevazute atunci cand componentele masinii se defecteaza. Aceste incidente nu te costa doar din punct de vedere financiar, ci iti pot incurca programul sau te pot duce direct catre esec in cazul unei intalniri importante. Serviciul de inchirieri auto iti pune la dispozitie autoturisme in perfecta functionare.Daca pleci in vacanta cu familia si ai nevoie de scaune pentru transportul copiilor pentru a calatori in siguranta, serviciul de rent a car iti ofera optiuni suplimentare la preturi infime. Astfel vei scapa de costul ridicat al unui scaun pentru copii pe care poate nu il vei mai utiliza in viitor.Un alt cost la care te supui atunci cand iti cumperi o masina este schimbarea cauciucurilor in functie de sezon. Acesta este un aspect pe care trebuie sa ti-l asumi inca de la inceput sau poti opta pentru inchirierea auto care iti va oferi autoturismul dorit, dotat corespunzator pentru momentul in care tu ai nevoie. Firmele de rent a car te scapa de costurile achizitionarii de anvelope noi, costurile de schimbare si spatiul necesar pentru depozitare.Daca te-am convins, apeleaza cu incredere la. Este recomandarea noastra pentru serviciul de inchirieri auto gratie raportului calitate-pret extrem de bun.