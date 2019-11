El a prezentat de curand camionul electric Cybertruck, cu un design iesit din comun.Insa in timpul conferintei, Elon Musk a fost luat prin surprindere: dupa ce a anuntat ca geamurile laterale sunt realizate dintr-un material foarte rezistent si antiglont, l-a invitat pe directorul de design Franz von Holzhausen sa arunce cu un obiect in ele, iar acestea... s-au spart.Elon Musk a injurat ("Oh, my f***ing God!"), apoi a adaugat ca este loc de imbunatatire. "Am aruncat cu tot felul de obiecte in aceste geamuri si nu s-au spart. Dintr-un motiv necunoscut, s-au spart acum. Nu stiu de ce", a continuat Elon Musk.Dupa acest incident, valoarea actiunilor Tesla a scazut cu 6%, ceea ce a dus la o pierdere de 768 de milioane de dolari pentru Elon Musk intr-o singura zi, potrivit Sky News.Autovehiculul, a carui caroserie e realizata din otel inoxidabil, va fi disponibil in trei versiuni. Cea mai performanta va avea trei motoare electrice, tractiune integrala si o autonomie de 800 de kilometri, conform standardului american EPA.Tesla Cybertruck va putea transporta 6 persoane si o incarcatura de 1,5 tone.Pretul de pornire va fi de 39.900 de dolari pentru modelul cu autonomie de 400 km, care ajunge de la 0 la 100 km/ora in 6,5 secunde. Urmeaza varianta intermediara cu o autonomie de peste 500 km, ce costa 50.000 de dolari. Cel mai scump model va putea fi achizitionat pentru 70.000 de dolari. Acesta va avea o autonomie de 800 km si va ajunge de la 0 la 100 km/ora in 2,9 secunde.Productia de serie va incepe la finalul lui 2021, iar cei interesati pot face deja rezervari pentru 100 de dolari.C.P. ...citeste mai departe despre " Averea lui Elon Musk a scazut cu 768 de milioane de dolari dupa incidentul de la lansarea Cybertruck " pe Ziare.com