Beneficii ale inchirierii auto pe termen lung

Firme precum Bavariamobility.ro pot pune la dispozitie clientilor autoturisme marca BMW, orice model, pentru orice necesitate, pentru a fi inchiriate fie pe termen scurt, fie pentru perioade ce ajung si la 12 luni.Dupa cum sugereaza si numele, este o forma de inchiriere de vehicule care nu se limiteaza la doar cateva zile sau saptamani, ci poate dura chiar si un an, cu posibilitatea de prelungire.Aceasta este, de asemenea, o solutie extrem de populara pentru companiile care trebuie sa aiba o flota de masini care sa fie intotdeauna eficiente. Este solutia pentru firmele care nu se pot ocupa de intretinerea fiecarei masini.Spre deosebire de leasing, aici nu exista o rata finala care sa va permita sa rascumparati masina si, in plus, toate cheltuielile (intretinere, asigurare, taxe rutiere, asistenta rutiera) nu sunt percepute clientului, ci companiei de inchiriere.Dar inchirierea pe termen lung este populara si in randul persoanelor private, in special in orasele mari, asa cum spuneam. Sa vedem de ce!Marele avantaj al inchirierii pe termen lung poate fi rezumat in doua cuvinte: all inclusive. De fapt, alegerea acestei formule inseamna ca nu mai trebuie sa va ocupati de toate sarcinile care privesc propria masina, in primul rand, asigurarea auto RCA.In mai multe cazuri, Casco este inclus, pentru a va permite sa conduceti intr-o siguranta absoluta, fara sa va faceti griji pentru mici neplaceri.In plus, inchirierea pe termen lung include si impozitul pe masina si impozitul pe proprietate sau toate impozitele legate de obicei detinerea unei masini si, mai ales, de intretinerea ei.Si nu doar atat: nici macar nu este necesar, in cele mai multe cazuri, sa ne amintim termenele relative de revizie, avand in vedere ca este aceeasi companie care se ocupa cu asta.In unele cazuri, este inclusa si inlocuirea anvelopelor de vara si de iarna in functie de sezon, fara a uita serviciile pentru o circulatie corecta pe drum, cum ar fi echilibrarea si convergenta.In sfarsit, avantajele unei inchirieri pe termen lung pot fi benefice chiar si in caz de accident, deoarece gestionarea creantei este in detrimentul operatorilor, inclusiv asistenta rutiera, masina de inlocuire etc. De fapt, singurul lucru care nu este inclus in inchirierea pe termen lung este costul combustibilului.De aici vine prima concluzie despre comoditatea inchirierii de masini pe termen lung: este o solutie cu adevarat eficienta, mai ales daca doriti sa schimbati masina destul de frecvent, pentru a avea un vehicul eficient cu cea mai noua tehnologie disponibila.Cei care cumpara o masina pentru a o pastra cel putin 6-7 ani pot plati costuri mai mari pe o perioada mai lunga si, de aceea, prefera de obicei aceasta metoda.Trebuie amintit ca inchirierea pe termen lung scuteste clientul aproape complet de gestionarea masinii, ceea ce inseamna nu numai economii din punct de vedere al banilor, ci si din punct de vedere al timpului, avand in vedere ca pentru procesarea actelor puteti pierde mult timp.