Consiliul local din Debrecen (oras aflat la 195 km est de Budapesta) finalizeaza lucrarile la fundatia fabricii. Vom lansa in urmatoarele saptamani o campanie de recrutare la Debrecen si o va extinde anul viitor in intreg judetul Hajdu-Bihar, a precizat BMW.Ca rezultat al majorarii investitiilor cu valoare adaugata ridicata, salariile cresc rapid, iar nivelul mediu al salariilor la locurile de munca nou create a urcat de la 304.000 forinti (910 euro) pe luna la 450.000 forinti ( 1.355 euro) in ultimele 18 luni, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto.Ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, a anuntat recent ca Guvernul de la Budapesta a contribuit cu 130 de miliarde de forinti ( 388,4 milioane euro) pentru imbunatatirea infrastructurii de transport din jurul zonei industriale amplasata in nord-vestul orasului Debrecen, care va gazdui si viitoarea uzina BMW.Inca 35 de miliarde de forinti urmeaza sa fie cheltuiti pentru dezvoltarea sistemului educational din Debrecen, in ideea de a furniza mana de lucru calificata companiilor din oras.In august 2018, BMW a anuntat ca va construi o noua uzina in Ungaria, in apropierea orasului Debrecen, la mai putin de 40 de kilometri de granita cu Romania.BMW va investi un miliard de euro pentru o noua uzina la Debrecen, care va avea o capacitate de pana la 150.000 de unitati pe an si va crea peste 1.000 de locuri de munca. ...citeste mai departe despre " BMW incepe la primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Ungaria " pe Ziare.com