Bolt a obtinut avizul tehnic pentru platforma sa digitala de transport alternativ

"Aceasta era ultima etapa necesara in procesul de conformare la noua legislatie introdusa in tara noastra pentru domeniul ride-hailing", arata compania intr-un comunicat.Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, este cea mai mare platforma europeana de transport."Avand in vedere conditiile specifice de functionare a companiilor de ride-hailing, mai multe tari au introdus in ultima vreme legislatie speciala sau proceduri de licentiere pentru a reglementa atat activitatea platformelor online, cat si pe cea soferilor care le folosesc, fie pentru microintreprinderile proprii, fie prin intermediul firmelor de flote.In toate tarile in care compania este prezenta, Bolt a luat prompt toate masurile necesare pentru a se conforma legislatiei locale si a continuat sa raspunda cat mai bine nevoilor utilizatorilor finali", se precizeaza in comunicat.Cristian Salceanu, director de Operatiuni Bolt Romania, afirma ca societatea a fost printre primele care au obtinut, in luna octombrie a acestui an, avizul tehnic provizoriu din partea Ministerului Comunicatiilor."Aprobarea, obtinuta pe 20 decembrie, definitiveaza, practic, cadrul legal de functionare a platformei. Soferii si companiile partenere Bolt Romania se pot baza acum pe o platforma digitala care functioneaza respectand toate noile cerinte ale legii", adauga el.De asemenea, incepand din aceasta toamna, Bolt deruleaza si in Romania un program prin care cauta sa neutralizeze amprenta de carbon a pasagerilor care folosesc serviciile sale, atat pe ruta pana la preluarea acestora de catre soferi, cat si pana la destinatia finala.Denumit Green Plan, programul functioneaza deja in 24 de tari, inclusiv Romania. Prin acesta se calculeaza amprenta de carbon cu ajutorul organizatiei Nature Capital Partners si se finanteaza proiecte de eficienta energetica, energie regenerabila, reimpadurire si reducere a emisiilor, pana la punctul de neutralizare a amprentei de carbon a clientilor sai.Pana in prezent, si alte platforme de transport alternativ precum Uber, Black Cab, Free Now/Clever au primit avizul tehnic de operare in Romania. ...citeste mai departe despre " Bolt a obtinut avizul tehnic pentru platforma sa digitala de transport alternativ " pe Ziare.com