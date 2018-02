Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27 februarie, Uber Green a debutat oficial in Romania, iar masinile Renault Zoe sunt in numar de 20.Astfel, capitala Romaniei devine primul oras din Europa Centrala si de Est care beneficiaza de Uber Green, serviciu disponibil pana acum in Amsterdam, Paris, Londra, Paris, Madrid, Porto, Zurich si Lisabona. In plus, Uber Green a fost lansat in Bucuresti inainte de a fi lansat in Munchen, Germania.Vezi AICI ce tarif va avea UberGREEN! ...citeste mai departe despre " Bucurestiul e primul oras din Europa Centrala si de Est in care a fost lansat Uber Green " pe Ziare.com