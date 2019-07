Bugetul Rabla Plus s-a epuizat pentru prima data in istoria programului. De cand vor fi disponibile tichete noi

"Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate", a anuntat Ministerul Mediului.Sursa citata a precizat ca bugetul initial a fost de 15 milioane si a fost rezervat integral la aproximativ 3 luni de la lansarea programului. In 2018, acelasi buget de 15 milioane de lei a fost rezervat pe parcursul intregului an."Iata ca decizia Guvernului de a transforma Romania intr-un etalon al eco-mobilitatii, la nivel european, s-a dovedit una castigatoare.In premiera, in doar 4 luni de la lansare, bugetul programului Rabla Plus pentru persoane fizice a fost consumat in intregime, cu 334 de rezervari. Acest lucru este imbucurator, mai ales in contextul discutiilor despre reducerea emisiilor si imbunatatirea calitatii aerului pe care le-am avut, ieri si astazi, in cadrul Consiliului ministrilor mediului de la Helsinki.Aceste deziderate s-au aflat printre prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul UE si iata ca tara noastra livreaza rezultate concrete. Si pentru ca apetitul romanilor pentru masini curate este in crestere, am decis sa suplimentam bugetul Rabla Plus pentru persoane fizice cu inca 15 milioane de lei, incepand de luni. Ne dorim ca si aceasta noua alocare sa fie consumata pana la sfarsitul anului", a declarat viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.In cadrul acestui program, romanii pot beneficia de un ecotichet de 45.000 lei, dar care sa nu reprezinte mai mult de 50% din pretul de comercializare al unui autovehicul nou, pur electric.In cazul achizitionarii unui autovehicul nou, electric, plug-in, cu sursa de alimentare externa, cumparatorul poate primi 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare al autovehiculului. Acest tip de autovehicul hibrid trebuie sa genereze o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km (maximum 70 g CO2/km, conform standardului WLTP).De asemenea, accesarea Programului Rabla Plus nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, insa prima de casare oferita in cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul prevazut de Programul ...citeste mai departe despre " Bugetul Rabla Plus s-a epuizat pentru prima data in istoria programului. De cand vor fi disponibile tichete noi " pe Ziare.com