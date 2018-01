"In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pentru stabilirea pretului de revanzare a produselor in perioada 2008-2013, intre producatorul Rombat SA Bistrita si distribuitorii sai (Chimszed Impex, Dova Com, Fado Trade, Fast Consignatie, Genamag, Nelson, Romprioxim Impex, Rubin, Super-Sim, Tenet si Zetas Batrom Impex) ", arata un comunicat al Consiliului Concurentei remis Ziare.comAstfel, contractele incheiate intre Rombat si distribuitori, in perioada 2008-2013, prevedeau clauze prin care se stabilea un pret minim sau fix aplicabil la revanzarea produselor Rombat catre vanzatorul final."Prin incheierea acestor intelegeri, partile au intentionat sa isi asigure reciproc beneficiul rezultat din vanzarea acumulatorilor auto Rombat, consumatorul final fiind obligat sa plateasca un pret mai mare pentru aceste produse", se mai arata in comunicatul citat.Cele mai mari amenzi au fost aplicate producatorului Rombat, 2,95 milioane lei si distribuitorului Tenet, 71.521 lei. Toate cele 12 companii au recunoscut participarea la intelegerea anticoncurentiala si au beneficiat de o reducere a amenzii de 30% din nivelul de baza.Conform Legii Concurentei, sunt interzise orice intelegeri intre companii care denatureaza concurenta, in special cele prin care se stabilesc preturile de vanzare sau cumparare.Citeste si:Electrica a fost amendata de Consiliul Concurentei, pentru ca ar fi incalcat legea in cadrul unor licitatiiSase companii energetice, amendate cu 15,8 milioane de euro de Consiliul Concurentei ...citeste mai departe despre " Cartel pe piata bateriilor auto. Consiliul Concurentei a dat amenzi de peste 3 milioane de lei " pe Ziare.com