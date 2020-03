Publicatia portugheza Observator anunta ca editia limitata are un pret de pornire de 14.470 de euro pentru modelul Sandero TCe 100, dar poate ajunge pana la 23.750 pentru un Duster diesel cu tractiune integrala.Dacia Go se distinge prin jantele de aliaj de 16 sau 17 inchi, ambele cu ornamente de culoare albastra in centru.Sunt disponibile sase optiuni de culori: albastru iron, albastru azur, alb, argintiu, gri si negru.Printre optiuni regasim camera video marsarier, cotiera si clima automata, in timp ce Duster are in plus handsfree si camera 360 grade.Tapiteria Dacia Go e de culoare inchisa, cu detalii de culoare albastra pe laterale si covorase specifice editiei limitate.Preturile anuntate de portughezi pentru editia limitata Dacia GoSandero TCe 100 Dacia Go (benzina, 999 cm3 e 100 cv) 14.470 de euroSandero ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv) 14.720 de euroSandero Blue dCi 95 Dacia Go (diesel, 1461 cm3, 95 cv) 17.270 de euroLogan MCV TCe 100 Dacia Go (benzina, 999 cm3 e 100 cv) 15.370 de euroLogan MCV ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv) 15.620 de euroLogan MCV Blue dCi 95 Dacia Go (diesel, 1461 cm3, 95 cv) 18.170 de euroLodgy ECO-G 115 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 1598 cm3, 115 cv) 19.630 de euroLodgy Blue dCi 115 Dacia Go (diesel, 1461 cm3, 115 cv) 21.230 de euroDuster TCe 100 4x2 Dacia Go (benzina, 999 cm3 e 100 cv) 17.150 de euroDuster ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv) 17.600 de euroDuster TCe 130 FAP 4x2 Dacia Go (benzina, 1332 cm3, 130 cv) 19.250 de euroDuster TCe 150 FAP 4x2 Dacia Go (benzina, 1332 cm3, 150 cv) 20.050 de euroDuster Blue dCi 115 4x2 Dacia Go (diesel, 1461 cm3, 115 cv) 21.550 de euroDuster Blue dCi 115 4x4 Dacia Go (diesel, 1461 cm3, 115 cv) 23.750 de euroPreturile pot diferi in functie de tara.I.G. ...citeste mai departe despre " Cat costa noua editie limitata de la Dacia " pe Ziare.com