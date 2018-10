Odata cu intrarea in sezonul rece, soferii trebuie sa aiba in vedere echiparea autovehiculelor cu anvelopele adecvate, pentru a se supune Codului Rutier in vigoare si a circula in conditii de siguranta."Anvelopele de iarna sau All Season sunt obligatorii indiferent de data calendaristica, daca masina ruleaza pe drumuri publice acoperite cu zapada, gheata sau polei. Momentul ideal pentru montarea pneurilor de iarna este, insa, inaintea scaderii temperaturii sub pragul de 7 grade C", potrivit specialistilor in piese auto.Specialistii recomanda ca intervalul de inlocuire a anvelopelor utilizate pe timpul iernii pentru masinile personale sa nu depaseasca sase ani, dupa aceasta perioada crescand riscul de explozie a cauciucului si scazand rezistenta la franare."In Romania, spre deosebire de statele vest europene, soferii forteaza utilizarea anvelopelor chiar si peste limita maxima de folosire. Cu toate acestea, in ultimii ani, constientizarea riscurilor la care se expun soferii, alaturi de cresterea valorii amenzilor pentru nerespectarea legislatiei in vigoare, a dus la cresteri ale vanzarilor de anvelope", se arata in comunicat.In vederea pregatirii autovehiculului la inceputul sezonului rece, pe langa schimbarea obligatorie a anvelopelor, specialistii recomanda verificarea bateriei si a sistemului de incarcare al bateriei.In plus, soferii trebuie sa verifice concentratia antigelului, care trebuie sa reziste la temperaturi de -30 grade C, sa se asigure ca termostatul functioneaza in parametri optimi, sa verifice nivelul de ulei de motor si sa rezolve orice problema a ambreiajului, care va fi suprasolicitat pe timp de iarna, potrivit specialistilor. ...citeste mai departe despre " Cati bani cheltuie romanii ca sa isi pregateasca masina pentru iarna " pe Ziare.com