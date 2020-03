"Avem o echipa disponibila non stop care sustine actiunile legate de epidemie, intreprinse de autoritatile de sanatate publica. Colaborand cu acestea, este posibil sa suspendam temporar conturile pasagerilor sau ale soferilor parteneri in cazul carora a fost confirmata contractarea coronavirusului sau care au fost expusi la COVID-19.De asemenea, ne consultam cu un epidemiolog pentru a ne asigura ca masurile pe care le adoptam respecta recomandarile medicale", a transmis Uber.Reprezentantii Uber au mentionat ca orice sofer sau curier partener diagnosticat cu COVID-19 sau caruia i se solicita de catre o autoritate de sanatate publica sa se autoizoleze va primi asistenta financiara pe parcursul a pana la 14 zile, cat timp ii este suspendat contul."Am ajutat deja soferii din cateva zone afectate si incercam sa implementam rapid masurile in intreaga lume", au precizat ei.Uber a adaugat ca le ofera soferilor dezinfectant pentru a-i ajuta sa isi mentina masinile curate. "Stocurile sunt limitate, dar colaboram cu producatori si distribuitori pentru a obtine cat se poate de multe produse. Distribuirea produselor va fi facuta cu prioritate catre soferii din orasele in care este mai multa nevoie", se arata in comunicat.Acestia amintesc de Uber Eats si de faptul ca acum exista optiunea prin care un client ii poate solicita curierului partener sa lase mancarea la usa.Citeste si Transportatorii sustin ca raman fara soferi: Daca ii trimiteti pe toti in izolare, in 5 zile nu mai are cine sa aduca alimente in magazineCiteste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lumeA.G. ...citeste mai departe despre " Ce masuri a luat Uber pentru perioada pandemiei " pe Ziare.com