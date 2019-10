Ce pasi sa parcurgi inainte de a cumpara o masina

In acest articol o sa parcurgem impreuna cativa pasi cheie, pasi pe care ar fi indicat sa ii urmati inainte de a plati pentru noua masina.Masina nu trebuie sa fie doar un mijloc de a ne deplasa din A in B. Ea trebuie sa iti ofere sigura, economica, incapatoare dar sa nu lasam aspectul pe ultimul loc, pentru ca si el este foarte important, poate cel mai important factor care ne ajuta in luarea unei decizii.Intereseaza-te cate stele a primit masina pe care vrei sa o cumperi la testele EuroNcap, cauta informatii exacte despre consumul real si asigura-te ca spatiul oferit de modelul preferat este indeajuns de mare pentru nevoile tale si ale familiei.Dupa ce ai ajuns la un model si marca preferate trebuie sa te apuci sa cauti o masina. Aici ajungem la pasul 2.Sunt sute de site-uri pe care poti sa gasesti masini noi sau la mana a doua. In functie de buget cauta o masina cat mai noua si cu cat mai putini kilometri reali.Noi iti recomandam sa alegi o masina vanduta de un dealer auto care iti poate garanta km masinii dar care la final iti mai ofera si o garantie de 6 luni sau 12 luni.Cumparand de la o persoana fizica, orice problema ascunsa a masinii o sa te coste bani din buzunarul propriu. Asta ar fi doar unul din dezavantaje, despre alte aspecte o sa discutam in alt articol, pana atunci revenim la ideea noastra.Review-urile sunt cea mai buna cale prin care poti afla cum este sa detii o masina fara a da banii pe ea. Poti sa citesti pareri diferite, de la jurnalisti diferiti sau chiar de la posesori.Poti intra pe Dailydriven.ro unde o sa gasesti mii de pareri reale despre masini, direct de la posesorii lor.Scopul DailyDriven este sa ofere pareri reale despre masini, venite de la posesori, de la cei care le-au patit si testat pe toate cu adevarat si sa te ajute pe tine intr-un final sa alegi masina potrivita.Noi consideram o informatie extrem de valoroasa parerea unui posesor. Dar si mai valoroasa este parerea a mai multi posesori ai aceleasi marci si model de masina.Numai asa poti afla exact care sunt problemele comune ale masinii, cat consuma ea cu adevarat si cat costa intretinerea pe an.Urmand toti acesti pasi poti salva foarte multi bani pe termen lung, alegand o masina fiabila, economica si sigura. O masina care sa nu aiba probleme ascunse si care sa te duca din 6 in 6 luni in service pentru probleme pe care le puteai evita citind pareri ale posesorilor.