Ce poti face cand ramai fara bani si ti se strica masina?

(P)

Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa ca te temi ca nu iti vor ajunge pentru service.Ce poti face? Poti obtine un imprumut printr-un sms gratuit fara informatii despre credit, lantop.se iar cu banii respectiv iti vei putea repara masina.Dar cum a inceput totul? Asa cum incepe mereu, cu o excursie in Germania, la o persoana pe care o cunosteai prin cineva, care are cateva legaturi prin targurile de masini.Dupa cateva exponate, ai ajuns la modelul mult visat, al carui pret de achizitie se plia perfect pe bugetul tau. Dupa numai cateva ore, deja erai pe drumul de intoarcere spre Romania.Toate bune si frumoase timp de cateva saptamani, pana acum vreo doua zile, cand in incercarea de a o porni, ai observat ca nu mai functioneaza.De atunci, indiferent la ce varianta te-ai gandit, nu ai reusit sa ii dai de capat: nici sa ii dai curent de la o alta masina, nici sa o impingi, nimic din ce te pricepeai sa faci nu a functionat.Cum nu esti mecanic de meserie si nici nu poti afirma ca esti prea priceput in ceea ce tine de componentele unei masini, nu iti ramane decat sa o duci intr-un service specializat.Din pacate nici sa ajungi cu masina la un garaj nu se va dovedi a fi o operatiune prea simpla. Cum motorul nu iti mai pornesti, iar prieteni care sa te tracteze nu ai, va trebui sa chemi o platforma, care sa iti transporte autoturismul pana la service. Numai la aceasta etapa vei avea nevoie de cateva sute bune de lei.Odata ajuns la garajul mecanicului, trebui sa fii pregatit pentru alte cheltuieli. In functie de defectiunea pe care masina o are, se poate sa te vezi nevoit sa scoti din buzunar de la cateva sute, la cateva mii de lei.Desigur, totul va depinde de ceea ce descopera tehnicianul atunci cand analizeaza situatia si dupa ce scoate cateva piese si le verifica.Toate aceste operatiuni se vor dovedi a fi destul de scumpe si, din pacate, asa cum am zis mai devreme, fondurile tale dupa achizitionarea masinii sunt foarte limitate in momentul de fata. Insa aici te pot ajuta o multime de institutii, care sunt specializate in oferirea creditelor.Cautand pe internet vei gasi suficiente site-uri care compara imprumuturile rapide simplu si indata ( jamfor snabblan snabbt och enkelt ), astfel ca tu vei putea alege creditul care ti se potriveste cel mai bine, atat din punctul de vedere al sumei, cat si al dobanzii finale.In concluzie, nu mai astepta mult, deoarece cu cat lasi mai mult problema nerezolvata, cu atat aceasta se poate agrava. Unde mai pui ca tu nici nu te vei putea bucura de masina.