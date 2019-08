Ce se verifica la inspectia tehnica periodica (ITP) si valabilitatea ei

Ce se verifica in cazul reviziei ITP?

Cat este valabila o verificare ITP?

Revizia ITP - o masura de siguranta pentru participantii la trafic!

ITP este prescurtarea folosita pentru sintagma Inspectie Tehnica Periodica si este realizata la ansamblurile masinii, astfel incat aceasta sa poata fi clasificata ca fiind in regula pentru a circula sau nu.Practic, o masina care se prezinta la ITP trebuie sa corespunda, conform Codului Rutier, din punct de vedere tehnic conducerii pe drumurile publice.Nerespectarea acestei cerinte aduce cu sine amenzi destul de mari, cuprinse in general intre 800 si 2400 de lei si chiar retinerea certificatului de inmatriculare a masinii, de catre organele abilitate, in speta de catre Politia Rutiera.Informatii furnizate de https://www.statieitpconstanta.ro/ Masinile aduse la revizia periodica ITP sunt verificate din punct de vedere functional la nivelul sasiului, caroseriei si chiar la nivelul anvelopelor.De asemenea, starea motorului, a franelor, a aspectului exterior, a directiei sau a luminilor de semnalizare reprezinta considerente foarte importante luate in calcul in timpul reviziei periodice ITP.Un aspect important in cadrul reviziei ITP face referire la evaluarea masinii din punct de vedere al emisiilor poluante, al noxelor eliberate in atmosfera, ca urmare a arderii combustibilului utilizat pentru functionare.In cazul in care un autovehicul se considera a fi respins la evaluarea ITP, proprietarul are obligatia de a remedia problemele semnalate, dupa care se poate intoarce pentru a reevalua automobilul.In acest timp, masina care este respinsa in urma evaluarii ITP nu are dreptul de a circula pe drumurile publice pana la remedierea problemelor si are 30 de zile la dispozitie sa remedieze problemele.ITP-ul este valabil pentru o anumita perioada de timp, perioada marcata pe certificatul de inmatriculare al masinii si este important ca acest termen sa nu fie depasit.Orice masina trebuie sa se prezinte la ITP inainte de expirarea acestei perioade, pentru a fi reevaluata din punct de vedere tehnic.Legislatia in vigoare prevede ca, in 2019, masinile de uz personal, adica nu cele folosite pentru transportarea persoanelor sau marfurilor,Exista totusi o exceptie, si anume este vorba despre, detinatorii acestora fiind nevoiti sa le prezinte laEste necesar ca proprietarul masinii sa ofere in timpul reviziei ITP documentele masinii, cartea de identitate a masinii (original) si certificatul de inmatriculare (original), astfel incat masina sa poata fi identificata.De asemenea insusi proprietarul sau un imputernicit al acestuia trebuie sa prezinte cartea proprie de identitate pentru realizarea reviziei ITP.Revizia ITP, desi pare o masura dificila de evaluare a masinii, este de fapt o masura de siguranta pentru participantii la trafic. Problemele pe care le intampina un autovehicul pot fi evidentiate in cadrul reviziei ITP si pot fi preintampinate astfel eventuale accidente care ar avea la baza o functionare deficitara a masinii.Trebuie inteles faptul ca revizia masinii este de fapt un control efectual la nivelul ansamblurilor si a subansamblurilor acesteia, astfel incat sa se poata evidentia anumite slabiri ale pieselor, deteriorari sau imbatraniri la nivelul acestora, care ar putea pune in pericol buna functionare a masinii.Revizia ITP este importanta, nu doar pentru a evita amenzile ci si pentru a evita accidentele. Pretuieste asadar viata si siguranta! Pentru mai multe detalii cu privire la evaluarea ITP va asteptam pe site-ul nostru www.statieitpconstanta.ro